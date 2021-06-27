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升國旗迎國慶 華裔官員雲集感恩

記者謝雨珊╱聖蓋博市報導
第七屆「感恩美國」升旗典禮，聖蓋博谷華裔民選官員雲集。（記者謝雨珊╱攝影）
第七屆「感恩美國」升旗典禮，聖蓋博谷華裔民選官員雲集。（記者謝雨珊╱攝影）

國慶日即將來臨。為感謝美國給予全球移民一個「築夢」的機會，洛杉磯數十個民間團體合作，由美國華人政治聯盟與亞美權益促進會發起，首次在聖蓋博市舉辦第七屆「感恩美國（Thank You USA)」升旗典禮。當天吸引幾十位華裔民選官員到場歡慶美國國慶，很多人久別重逢很感動，現場氣氛熱鬧溫馨。

影音來源：記者謝雨珊

當天由一批童子軍護送美國國旗入場並升旗。眾人在好萊塢駐唱歌手的帶領下齊唱美國國歌。該活動由亞美權益促進會前會長丁言愉（Tony Ding) 大力促成，如今他已成為聖蓋博市副市長，並首次將「感恩美國」升旗典禮帶回自己的家「聖蓋博市」。丁言愉表示，美國是個移民大熔爐，大家因為不同的原因來到這塊土地，重新開始新的人生。美國給予大家自由及民主，提供大家築夢的機會，「我們是移民也是美國人，我們愛美國」。他希望藉由該活動，表達出華裔移民對美國的熱愛。

國會議員趙美心（中）向美國華人政治聯盟主席莊春惠（右）及亞美權益促進會會長張芒（...
國會議員趙美心（中）向美國華人政治聯盟主席莊春惠（右）及亞美權益促進會會長張芒（左）頒發表揚狀。（記者謝雨珊／攝影）

國會議員趙美心（Judy Chu) 前一晚剛從華府趕回家，26日上午仍然現身活動現場，精力充沛。她表示，過去這一年大家都不好過，尤其美國充斥著仇恨亞裔的風氣。她呼籲大眾繼續反對針對亞裔的仇恨犯罪，同時鼓勵更多亞裔參與與關心政治，為亞裔族群發聲。

美國華人政治聯盟主席莊春惠、亞美權益促進會會長張芒均強調，繼續在亞裔社區鼓勵大家從政，參與政治立法的過程，並意識到亞裔從政的重要性等。

到場參與「感恩美國」活動的華裔民選官員，還有加州眾議員周本立、聖蓋博市長廖欽和、亞凱迪亞市議員鄭博仁、蒙特利公園市市長饒影凡、阿罕布拉市長黃幼平、羅斯密市議員勞朱嘉儀、天普市議員文尚丞、前加州眾議員伍國慶等人。聯邦及地方政要出席國慶升旗典禮之外，也向美國華人政治聯盟及亞美權益促進會頒發表揚狀。

一批童子軍護送美國國旗入場並升旗。（記者謝雨珊／攝影）
一批童子軍護送美國國旗入場並升旗。（記者謝雨珊／攝影）

美國 亞裔 聖蓋博

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