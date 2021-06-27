中共百年圖片展 張平盼多了解棄偏見

中國駐洛杉磯總領館25日舉辦中國共產黨100年網上主題圖片展，總領事張平發表視頻講話，希望為大眾提供進一步瞭解中國共產黨的窗口。（中領館官網）

中國 駐洛杉磯 總領館25日開始舉辦中國共產黨100年主題圖片展，總領事張平同時發表視頻講話推介此一活動，希望為大眾提供進一步瞭解中國共產黨的窗口。

張平指出，中國需要了解世界，世界也需要了解中國。了解中國，首先需要了解中國共產黨，了解中國的政治制度和發展道路。他說，中國的發展目標是實現中華民族的偉大復興，根本目的是讓全體中國人民過上好日子。中國不會將自己的制度和價值觀強加給其他國家，無意干涉別國的政治制度，無意輸出自己的發展模式。中國積極倡導構建人類命運共同體，堅定不移走和平發展道路，不會走「國強必霸」的路子。

中國駐洛杉磯總領館25日開始舉辦中國共產黨100年網上主題圖片展，中國總理周恩來當年在北京機場迎接尼克森總統。（中領館官網）

他指出，了解中國，需要摒棄意識形態的偏見，堅守客觀真實，追求公正良知。上世紀30年代，斯諾、斯特朗、史沫特萊等美國 記者來到中國延安，向世界客觀介紹了中國共產黨和中國革命。中美幾十年交往的最大啟示是，兩國雖然社會制度、意識形態、價值觀念不同，但擁有廣泛而重要的共同利益，雙方完全可以超越分歧，尋求合作之道。在新的歷史條件下，中美應秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，努力探索不同社會制度大國之間的和平共處之道。

張總領事最後說，百年恰是風華正茂，千秋偉業惟有奮鬥，堅信中國人民一定能在全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的征程中續寫更加輝煌的篇章。一個發展壯大的中國，也必將為世界和平、發展以及人類進步作出新貢獻。