好萊塢3嫌搶劫踢鐵板 1死2就逮

洛杉磯警方25日在比佛利山莊逮捕一起搶劫未遂案的嫌疑人。(KTLA截圖)

洛杉磯 市警方（LAPD）稱，25日(周五)凌晨 2時在好萊塢山（Hollywood Hills）發生一起搶劫未遂案，一人被槍殺，至少四人受槍傷。該起混亂的搶劫事件發生在Blue Jay Way 1400街區，也是一個以名人住宅和高價商品聞名的地段。

洛市警局警官李傑夫（Jeff Lee）說，三名嫌疑人都是 20 多歲的男性，當時他們接近另外三人且企圖搶劫他們。當時這三人都在家裡中槍受傷，但其中一人開槍還擊，擊中了兩名搶嫌。槍手隨後也跳上汽車 逃離現場。

在家中遭遇槍擊的三人被送往附近醫院。李警官說，其中一名60多歲的男子據信是一名保安，情況危急，另外兩名為40多歲男性和50多歲男性，但傷情穩定。

與此同時，警方也在比佛利山 莊（Beverly Hills）的聖塔蒙尼卡大道（Santa Monica Boulevard）和多赫尼大道（Doheny Drive）附近找到逃離的槍手，其中一名嫌犯被宣布死亡。另一名受傷的嫌疑人被送往醫院，但情況穩定。警方稱，第三名未中槍的男嫌已被拘留。

李傑夫表示，這仍然是一個「很有情節的現場」，隨著調查的繼續，將會發布更多信息。