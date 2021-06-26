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疫情期間辦普通駕照 DMV免費升級Real ID

【洛杉磯訊】
加州汽車管理局（DMV）將免費為在疫情期間獲得非Real ID的民眾升級。（DMV圖片）
加州汽車管理局（DMV）將免費為在疫情期間獲得非Real ID的民眾升級。（DMV圖片）

加州汽車管理局（DMV）近日表示，將免費為在疫情期間獲得非「全真駕照」（Real ID）的民眾，升級到全真駕照。

加州人必須親自前往汽車管理局辦公室，才能獲得全真駕照。從2023年5月3日開始，聯邦國土安全部將需要有效的護照、或其他聯邦批准的文件，如全真駕照或身分證件 ，才能登上美國境內的航班，或進入聯邦設施和軍事基地。

DMV主管Steve Gordon表示，不希望加州人在疫情期間，為沒有獲得全真駕照而付出代價，雖然聯邦政府已延長全真駕照的執行日期，但沒有必要拖延。如果民眾現在採取行動，可利用此優惠免費升級到全真駕照。

DMV估計，在2020年3月至2021年7月期間，將累積發放約570萬份非全真駕照。

當居民申請新駕照或駕照更新時，需要支付費用。如果民眾在疫情期間獲得非全真駕照，那麼現在可在dmv.ca.gov/realidupgrade升級，並免除費用。

要申請全真駕照，申請人必須提供有效的社會安全號碼、身分證明和兩份加州居住證明。可在REALID.dmv.ca.gov 上找到那些文件符合條件，和其他有用信息的列表。

駕照 加州 疫情

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