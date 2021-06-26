為付失業金 加州將背債267億元

據加州就業發展局（EDD）本周發布一份報告指出，至明年底，加州用於支付失業救濟的借款將激增至267億元。（美聯社）

加州 6月15日全面重啟經濟，但根據就業發展局（EDD）發布報告指出，至明年底，加州用於支付失業救濟的借款將激增至267億元，州政府資金不足以支付因新冠疫情 造成前所未有的失業成本。

加州官員指出，即使經濟正在反彈，失業率仍居高不下，預計債務將超過今年底預估的243億元。

商界領袖指出，由於從聯邦失業信託基金借款，需通過更高的薪資税償還，加州政府需從預計的預算盈餘中提取更多資金，減輕努力從去年經濟衰退中復甦雇主所遭受的財務打擊。

加州商業圓桌會議（California Business Roundtable）主席Rob Lapsley說，「若不採取任何措施，企業最終將不得不在我們經濟復甦的關鍵時刻繳納這筆稅收，一些正在財務懸崖邊緣的企業，恐面臨倒閉。」

自2020年3月疫情開始以來，加州已處理創紀錄的2250萬失業救濟申請，支付至少1500億元。

雇主代表其工資單上的每個雇員，向失業保險基金繳納聯邦和州稅。當資金不足時，各州可利用聯邦政府援助，確保能定期支付福利金。

但從聯邦政府得到的援助，是通過每年逐漸增加的薪資税來償還，十年後達3%至債務償還完為止。

EDD債務預測報告指出，雇主貢獻的款項，估計從今年的48億元增加至明年的60億元。總債務估計恐致2031年才能還清。

不斷擴大的債務，使加州州長紐森 （Gavin Newsom）不得不考慮用多少加州稅收盈餘減輕企業負擔。

紐森近期宣布，除將從聯邦美國救援計畫（American Rescue Plan）中獲得270億元外，加州還預計獲得760億元額外稅收。他提議將11億元的聯邦資金，用於失業費用。

在十年前經濟衰退期間，加州從聯邦信託基金借款107億元支付失業救濟金，2011年至2018年才償還這筆債務。

這一次，加州在疫情期間，不得不從聯邦信託基金借款530億元，是借款最多的州。其他獲得貸款的州還包括麻州、伊利諾、紐約和德州等。

加州商會執行副總裁Jennifer Barrera說，州長提出的11億元是朝正確方向邁出的第一步，但為保護受疫情打擊的小企業，該州要更積極的償還債務。

目前立法機關提議向小型企業主提供20億元薪資税抵免，為期十年。Lapsley已提議成立工作小組解決問題。他說，即使每年2億元的提案，也不足以緩解企業的沉重稅捐，且對服務業和旅館業造成嚴重打擊。

州議會預算委員會副主席，共和黨籍加州眾議員方文思（Vince Fong）說，若不用顯著和實質性方式解決問題，將導致陷入困境的中小企業支付更高稅款。