部分迷幻藥合法化 亞裔團體縣府大樓外抗議

反對SB519法案的多個組織25日在洛杉磯縣府Kenneth Hahn大樓外抗議。( 讀者提供)

近日除了主張設立「毒品 安全注射中心」的SB57法案備受關注外,另有一項主張將氯胺酮(ketamine)、LSD、迷幻蘑菇( psilocybin mushroom)等部分迷幻藥物合法化的SB519法案,允許21歲以上者使用。該案22日經參議會公眾安全委員會投票通過受到多方矚目,反對SB519法案的多個亞裔組織25日在洛杉磯縣府Kenneth Hahn大樓外抗議,並邀請政府官員談迷幻藥物對社會安全的危害性。

反對SB519法案的組織,包括正義及平等組織(Organization for Justice and Equality)、南加州 關心公民組織(Concerned Citizens of Southern California)、加州反對毒品聯盟(California Coalition against Drugs)、及大聖蓋博谷社區安全基金會(Greater San Gabriel Valley Safe Community Foundation)。

參與抗議活動的組織成員指出,迷幻藥物是性侵 犯常用的藥物,將其合法化可能危害廣大女性。他們拿出數據說,尤其是氯胺酮,這款藥物是全美前三大約會性侵使用藥物,許多被性侵的女性都是受該藥物所害。另也有數據指出,有些人疑似吸食強烈致幻劑LSD,產生幻覺成為謀殺犯。他們也認為,這些藥物若合法化,將會敗壞社會風氣,影響年輕人及下一代。

據悉,近期有關毒品相關的法案,像是SB57法案、SB519法案,都是由加州參議員威善高(Scott Wiener)所主推。SB519法案由威善高於今年2月提議,將相關毒品合法化旨在減少監獄裡的毒犯人口,並協助那些需要接受迷幻藥物的精神病患可以安全吸毒,減少意外死亡事故。