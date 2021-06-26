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痛批加州民主黨獨大績效不彰 共和黨：合作勢在必行

記者楊青／洛杉磯報導
加州39區國會眾議員金映玉（Young Kim）。（記者楊青／攝影）
加州39區國會眾議員金映玉（Young Kim）。（記者楊青／攝影）

加州共和黨人25日指出，加州在公共安全、企業稅收、資源合理分配、住房以及無家可歸者等方面的公共政策都讓大多數人受到影響，遺憾的是，加州卻同時處在一黨獨大歷史峰期。加州要解決問題，重拾輝煌，兩黨加強溝通與合作勢在必行。

應加州少數族裔媒體服務中心邀請，加州39區國會眾議員金映玉（Young Kim）。加州38區眾議員Suzette Martinez Valladares，柯汶那市議員Walter Allen III分享他們對共和黨及多元化族裔加州和美國的未來願景， 並表示，共和黨爲多元化的美國提供最好的民意代表。

三名共和黨人都以自己的親身經歷説明共和黨在改變加州政治現狀，為大多數民衆和企業變得更好的願望和能力及責任。其中Valladares和Allen III旗幟鮮明指出，民主黨主導的加州先行政策給加州帶來許多困惑和不良影響，共和黨需要為那些不被聽到的民眾發聲。

Valladares表示，大學畢業後，她在一個非盈利組織服務超過十年，這讓她深度瞭解不同族裔的需求，怎樣才能真正解決他們的問題和需求，「這些年我學到重要一點：要解決問題，必須瞭解困難的原因並大家團結起來，避免分歧和分裂，遺憾的是，加州目前的政黨分裂達到歷史高峰」，民主黨絕對一黨獨大，且公共安全，經濟發展，稅收和住房以及無家可歸者等等問題，非常讓人沮喪。

Valladares也抨擊民主黨主導的加州政府在疫情當中沒有盡職。很多企業主在疫情當中恪盡職守，但過去一年加州公共行政部門在立法和協作方面都沒有到位，多達1200萬人的紓困金沒有及時到位，現在經濟雖然重開，無家可歸的情況變本加厲，對社區的負面影響急劇上升。

Walter Allen III則坦言，他當年從民主黨人轉變為共和黨人。他認爲，不論是地方還是州級和聯邦層面，沒有兩黨合作就無法辦成很多事情。比如住房問題，房價高，開發商沒有動力建築經濟適用房，加州多年來的政策有不可推卸的責任。

加州39區國會衆議員金映玉的態度相對溫和，她希望兩黨增加合作，增加瞭解，彼此尊重，政府減少繁文縟節，將更多的權力下方企業。她認爲，美國在疫情期間的負債急劇增加，已高達數千億，政府卻在繼續撒錢，這種狀況應該改變。

有媒體提問是否會支持川普2024年再度競選總統，金映玉表示，她不想i評論說哪位共和黨人應該或不應該參選2024總統。

加州38區眾議員Suzette Martinez Valladares。（記者楊...
加州38區眾議員Suzette Martinez Valladares。（記者楊青／攝影）
柯汶那市議員Walter Allen III。（記者楊青／攝影）
柯汶那市議員Walter Allen III。（記者楊青／攝影）

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