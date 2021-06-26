共和黨全國委員會 首開橙縣亞太裔中心

共和黨全國委員會主席麥丹尼爾（左）重視亞太裔社區的草根支持，特別表揚高中生志工Brandon Nguyen。（本報記者/攝影）

共和黨 全國委員會25日在橙縣 小西貢開設第一個亞太裔社區中心，共和黨全國委員會主席麥丹尼爾（Ronna Romney McDaniel）強調共和黨應注重多元化的選民聲音，多與亞太裔選民聯繫與互動，為共同的理念爭取草根支持。

出身政治世家的麥丹尼爾，祖父是曾三度當選密西根州長的George Romney，叔叔是代表猶他州的聯邦參議員Mitt Romney，她於2017年當選共和黨全國委員會主席，是第二位出任該職的女性，迄今已三度連任。

共和黨全國委員會主席麥丹尼爾（左）重視亞太裔社區的草根支持，特別表揚高中生志工Brandon Nguyen。（本報記者/攝影）

麥丹尼爾表示，加州 是共和黨致力爭取的主要戰區，共和黨全國委員會在加州設有7個辦公室，27位全職工作人員，配置資源居全美各州之冠。選擇在亞太裔密集的橙縣開設第一個亞太裔社區中心，因為亞裔傳統理念與共和黨立場相符。我們都追求民主、自由，相信藉由教育及努力，人人都可實現美國夢。新冠疫情以來，加州關閉公立學校與中小企業的時間最長，造成經濟及教育上的損失，紐森州長應為此負責。

麥丹尼爾特別表揚16歲的共和黨志工Brandon Nguyen，他在2020年大選中，總共打了十萬通電話，拜訪1000戶選民，並寄出無數的手寫明信片，爭取選民的支持。去年大選中加州共和黨從民主黨手中贏回四席聯邦眾議員，正是共和黨志工合力締造的成果。

橙縣縣政委員Andrew Do說，40多年前當越南難民大批遷入橙縣時，並沒有得到大規模的政府補助，而是靠教會、地方組織及好心居民的協助，讓難民得以在此地重新開始，在各行各業中融入美國社會。

爾灣市議員郭正明也指出，很高興看到共和黨全國委員會在小西貢開設亞太裔社區中心，共和黨一向支持創業、家庭與教育，符合他和多數亞裔的傳統價值觀。這個亞太裔社區中心主要是為志工而設，在期中大選前一年半提早開設，可以看出共和黨全國委員會對亞太裔的重視。