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華埠僑領、洛市警官 商議治安對策

【洛杉磯訊】
洛杉磯市警局新任警官到華埠瞭解民眾憂慮。(左起)李金生、廖美華、Jay Hom、趙一龍及莊佩源。(羅省中華會館/中華總商會)
洛杉磯市警局新任警官到華埠瞭解民眾憂慮。(左起)李金生、廖美華、Jay Hom、趙一龍及莊佩源。(羅省中華會館/中華總商會)

洛杉磯華埠近來接連發生街頭搶劫、中餐館玻璃門晚間被砸等案件，不少人擔心成為下個受害者。羅省中華會館及中華總商會24日與洛杉磯市警局(LAPD)代表商議對策，保障華埠社區安全。

羅省中華會館主席廖美華、副主席李金生、中華總商會主席莊佩源，在金龍酒家與洛杉磯市警局亞裔聯絡專員趙一龍 (Danny Chao) 、新任洛市警局中區隊長 Jay Hom、新任高級隊長 Elaine Morales 會晤，反映華埠近來治安不靖、民眾憂慮的情況。

Morales與Jay Hom上任後首次到華埠與社團領袖會晤，態度友善及親民。針對華埠近日罪案上升，他們應允將增加警車巡邏。Jay Hom 表示，他是芝加哥出生的華人，也懂粵語，父母來自香港。他熟悉羅省華埠，年輕時常到華埠看電影和吃點心，現時也常到華埠飲茶購物。他提醒民眾，一旦遇到任何罪案發生，首要是注意個人安全，並在適當時間內報警，讓警方有更多線索和證據將犯案者繩之於法。

廖美華表示，洛市警局將於7月14日（星期三）下午2時至4時，在中華會館禮堂舉行一場預防犯罪座談會；洛杉磯市警局將會派出不同部門高級主管出席，講解如何預防犯罪、舉報案件、個人安全、路上暨交通安全、亞裔仇恨犯罪等重要事項，讓民眾有更多認知，現場民眾可以向警官提問。

李金生表示，俗語說「防患未然」，大家必須團結一致，守望相助，才能保障個人及鄰里權益，希望華埠民眾及商家代表踴躍出席該場座談會，共同維護華埠社區安全。

 

華埠中餐館之玻璃門被賊人擊破進入偷竊。(羅省中華會館/中華總商會)
華埠中餐館之玻璃門被賊人擊破進入偷竊。(羅省中華會館/中華總商會)

華埠 洛杉磯 亞裔

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