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阿市長黃幼平斥洛縣檢察長新政：威脅社區安全

記者邵敏／阿罕布拉市報導
阿市市長黃幼平認為，賈斯康的立法讓民眾很不安全。（黃幼平提供）
阿市市長黃幼平認為，賈斯康的立法讓民眾很不安全。（黃幼平提供）

阿罕布拉市（Alhambra）華裔市長黃幼平（Katherine Lee）近日給洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascon)寫了一封信，嚴正批評他的司法新政給社區安全帶來嚴重威脅。

阿市市長黃幼平發函給賈斯康，嚴正批評他的司法新政給社區安全帶來嚴重威脅。（黃幼平...
阿市市長黃幼平發函給賈斯康，嚴正批評他的司法新政給社區安全帶來嚴重威脅。（黃幼平提供）
阿市市長黃幼平發函給賈斯康，嚴正批評他的司法新政給社區安全帶來嚴重威脅。（黃幼平...
阿市市長黃幼平發函給賈斯康，嚴正批評他的司法新政給社區安全帶來嚴重威脅。（黃幼平提供）

黃幼平在6月2日以阿市市長身分發出的兩頁信件中指出：賈斯康違反加州選民的意願，取消現金保釋制度、不執行加重刑期規定、對13項輕罪不起訴、縮短刑期、提早釋放囚犯等等，「這些都是賈斯康以公眾安全為代價，進行的實驗」。

黃幼平說：「你這樣的作法讓民眾很不安全。」如果賈斯康不改變目前的政策，甚至變本加厲，她會支持讓賈斯康下台，「我寫得很清楚，信中的口氣也非常嚴肅，這不是請求他，而是要求他，因為他的做法對阿市居民很不安全，而市長的責任是要讓居民有安全感。」

幾週前，阿市公園內發生一起遊民暴力襲擊老婦的案件，該遊民被捕之後判處30天監禁，緩刑一年，放出來又重回阿市街頭，等於白抓。對於這起案件，黃幼平的評價是：「遊民被捕後又因緩刑被釋放，具體什麼原因不大清楚，但可能跟賈斯康的政策有關。」

黃幼平指出，賈斯康自上台以來，對洛縣的司法系統進行重大改變，其中一個改變就是對於13種低階犯罪（low level crimes）不起訴，也就是說犯這13類罪的人不會被判刑坐牢。

「這些犯輕罪的人不起訴，他們對社會仍有潛在的危害。這些人如果去找工作，雇主也不可能知道他們曾有過違法行為。」賈斯康的理由是，讓這些人重返社會，可以再給他們一次機會，但黃幼平認為，這對民眾非常危險，「因為很多工作不適合這些人，假如他們的工作是照顧老人、小孩，但沒人知道他們曾有過違法行為，弱勢群體面對這些人是沒有任何防備的，非常危險。」

賈斯康提出的不被指控的13種輕罪，其中包括私闖民宅。對此，黃幼平解釋：「有人進入你的後院，或者私自闖入你的房子，有些遊民會這麼做。屋主打電話報警，警察可以將他們帶走，但根據賈斯康現在的政策，就不會指控他們，除非這個人發生多次類似行為才會被起訴。」

對於一些沒有造成人身傷害的案件，賈斯康的新政也不起訴。黃幼平舉例說，前段時間，亞凱迪亞市一個遊民把別人的車子砸壞了，因為只是財物受損，沒有人員受傷，這個遊民就沒有被控罪。賈斯康的司法政策會讓很多不法之徒為所欲為，讓民眾不安。

同時，黃幼平還認為，賈斯康的政策讓警方處於非常尷尬的境地，「比如有人因攜帶毒品被警察抓到，或因吸毒、喝酒後開車被抓，類似這樣的案件賈斯康都不起訴。警察可以抓人，但因為不能指控，就很快釋放嫌犯。」很多時候，警方的抓捕行為成了一種形式，並沒有實質意義。「以前只要嫌犯拒捕就能指控，現在賈斯康把拒捕的指控也取消了，這樣警察抓人就很困難，執法難度大幅增加。」

阿罕布拉市市長黃幼平告訴洛縣檢察長賈斯康，他的司法新政給社區安全帶來嚴重威脅。（...
阿罕布拉市市長黃幼平告訴洛縣檢察長賈斯康，他的司法新政給社區安全帶來嚴重威脅。（美聯社）

警察 亞凱迪亞 加州

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