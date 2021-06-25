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卜君毅參選49區州眾議員 呼籲華裔民眾支持

記者丁曙／蒙特利公園市報導
聖蓋博市議員、加州49區眾議員參選人卜君毅出席世界日報新好男人廚藝大賽。（記者丁曙／攝影）
聖蓋博市議員、加州49區眾議員參選人卜君毅出席世界日報新好男人廚藝大賽。（記者丁曙／攝影）

聖蓋博市議員卜君毅（Jason Pu）公開宣布將競選加州第49選區州眾議員。他上周末出席世界日報「新好男人私房菜廚藝大賽」，再度表示參選意願，並呼籲華裔民眾支持他。

影音來源：記者丁曙

加州眾議會第49選區，包括阿罕布拉、亞凱迪亞、蒙特利公園、聖蓋博，羅斯密、天普市等城市，該選區亞裔人口約54％，也是加州唯一亞裔過半的眾議員選區，現任眾議員是華裔周本立。

卜君毅是商業律師，父親來自台灣，他在美國出生，畢業於史丹福大學（Stanford University）和洛杉磯加大法學院（UCLA School of Law），過去八年間擔任聖蓋博市長和市議員，擁有良好的教育背景和較豐富的從政經驗。

卜君毅提出的參選政見，包括住房（Housing），讓所有人都能負擔得起和獲得住房；醫保（Health Care），提供高質量和負擔得起的醫療保健；教育（Education），確保所有學生的教育機會；環保（Environment），達到並超越加州的氣候目標；以及平等（Equity），為所有人提供公平的機會。

卜君毅2013年以第一高票當選聖蓋博市議員，2017年順利連任。他表示，在市議會服務八年來，對城市的公共安全、商業發展、市政建設以及娛樂休閒等議題，都有比較深入的瞭解。在後疫情時代，他的工作重點包括繼續反對針對亞太裔的仇恨犯罪，推動聖蓋博谷社區的弱勢群體接種新冠疫苗，盡快回歸生活常態和全面重開經濟。現在，卜君毅希望將他的施政理念和服務經驗，推廣到整個眾議會第49選區城市。

卜君毅將競選加州第49選區眾議員。（卜君毅官網）
卜君毅將競選加州第49選區眾議員。（卜君毅官網）

聖蓋博 加州 眾議員

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