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台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

洛縣單日確診衝近月新高 衛生局憂非裔首當其衝

記者張宏／綜合報導
洛杉磯縣24日報告新增確診案例，創下過去一個多月以來單日最高紀錄，新增確診案例314例和十例死亡。（檔案圖）
洛杉磯縣24日報告新增確診案例，創下過去一個多月以來單日最高紀錄，新增確診案例314例和十例死亡。（檔案圖）

洛杉磯縣疫情一個月以來出現新高點！洛縣24日報告新增確診案例，出現過去一個多月單日最高紀錄，新增確診案例314例、十例死亡。實際上，洛縣自5月中旬以來，每天新增新冠病毒感染人數住院和檢測陽性率比例都在顯著增加，但洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，目前不擔心病毒會馬上激增。

費若說，這些新增案例數字仍然非常低。病例率低、檢測陽性率低，要知道洛縣曾經的相關數據有多高，所以她想做的是，確保解決任何看得到地方性問題，儘早發現和解決問題。

她說，現在令人擔憂的是，非洲裔居民感染族群似乎首當其衝，感染病例和住院人數略有增加，且死亡率仍然很高。在所有種族群體中死亡率都在下降，但非裔社區仍然持續較高的新冠死亡率。雖然衛生局很高興看到全縣這麼多人感染情況有所改善，但最近小幅增長和證據表明，一些社區的人們被排除在疫情改善進展之外。尤其是那些在疫情早期遭受巨大打擊的社區。

對於24日的新增數字，費若表示，這是自5月15日以來，單日最高新病例數。目前洛縣累計確診人數124萬8415例。

新增病例、住院和檢測陽性的小幅增加是一個信號，提醒所有人病毒仍然和大家在一起，即使現在也需要小心維護。與家庭以外的人保持距離，特別是還沒有接種疫苗的人們。

洛縣 檢測 疫情

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