周末去哪玩／迴聲公園重生 天鵝船浪漫遊

迴聲公園是洛市的著名地標景點。（洛市公園局）

精緻小巧的迴聲公園（Echo Park）坐落在洛杉磯 市中心。這座公園一度受遊民紥營和犯罪率高的困擾，經整頓後重新開放，新裝設安全攝像頭和鐵絲網。迴聲公園一直以其獨特的地理位置和風景、遊樂設施，成為洛杉磯地標景點之一，如今又重新成為周末好去處。

影音來源：記者王若然

迴聲公園最有名的遊玩項目當屬乘天鵝船遊湖。泛舟湖上，可看到遠處高樓聳立洛市中心，湖中還有灰色、白色肥碩的鴨子「同遊」，特別適合在炎炎夏日與朋友、情侶一起玩。晚上被裝飾上LED燈的天鵝船，在夜色中像一隻隻發光的天鵝，在湖上倒映出亮光，與遠處洛市中心閃爍燈光的大樓相映成趣，十分好看。晚上遊湖時間段從7時24分開始。

迴聲公園天鵝船遊湖需要網上預約，一年365天早9時至晚9時48分，只要天氣允許都開放。每次只能預約一個小時，價格為成人11元一人，17歲及以下六元一人，船上必須至少有一個成人陪伴。

蓮花節 7月10日舉行

迴聲公園另一個特點是池中有大量亭亭玉立、清香襲人的蓮花。每年6、7月份，池塘內蓮花爭相盛開，紅的、白的、粉的，十分美麗，民眾甚至在岸邊都能觸碰到蓮花。為弘揚亞洲文化，洛杉磯每年都在迴聲公園舉辦蓮花節，去年因疫情 取消，今年將在7月10日舉行，屆時有歌舞表演和慶祝活動。蓮花節每年選擇一個亞洲國家做為活動主題，今年是柬埔寨。

湖上噴泉 可噴十幾米高

迴聲公園不大，但造型獨特，圍繞迴聲湖蜿蜒而成。湖中間有一個小島，通過一座小橋與陸地相連。迴聲公園還有具有標誌性的湖上噴泉，可以噴十幾米之高，是迴聲公園的象徵景色之一。

迴聲湖最初為人造蓄水湖，迴聲公園建於1892年，公園內的船屋建於1932年，歷史悠久。迴聲公園周圍的坡度起伏大，不少房屋利用地勢可以觀賞好風景。附近有歷史悠久、獨特的維多利亞式建築群，不失為拍照打卡的好去處。

迴聲公園距離洛杉磯市中心不到二哩，風景優美獨特。近些年公園內遊民越來越多，市民不勝其擾。洛市府3月底動用警力將在公園內露宿約200位遊民遷出重新安置，又花費110萬元整修公園，工程包括清除35噸垃圾、維修路面和兒童遊樂場、剪樹、整修船屋等。如今新開的迴聲公園已不見遊民蹤跡，晚間還有巡邏人員。公園周圍設置鐵絲網，於晚間10時30分至第二天凌晨5時關閉。

迴聲公園沒有停車場，需要在周圍找尋路邊停車位，或至附近收費停車場停車。