警消合力圍捕 逃離屠宰場牛群全數落網

警方24日上午6時在南艾爾蒙地市（South El Monte）找到這頭逃走的牛。（NBCLA)

洛杉磯縣畢柯立維拉市（Pico Rivera）的Beverly Boulevard 靠近Friendship Avenue一帶，22日晚間出現40頭牛四處奔跑的混亂場面。警消合力將群牛圍困在Friendship Avenue 8700街區的環形迴道內，但仍有一頭牛趁亂逃跑。警方24日清晨4時接獲民眾舉報，並於早上6時在南艾爾蒙地市（South El Monte）的羅斯密大道（Rosemead Blvd）及60號公路附近找到牠。

美國 金曲製造機戴安華倫（Diane Warren）聞訊，主動表示有意協助放生這批牛群，幫忙它們找到一個安全的住所。畢柯立維拉市經理Steve Carmona也說，目前已向屠宰場的負責人溝通，表明將放生這批牛群，不過它們在遷移至安全住所前，必須先通過州立農業和食品部門審核，確定這群牛身上不帶任何疾病。

根據警方消息，其中一頭乳牛因為衝撞民宅，並對一家四口造成威脅，其中還有人被撞倒，警察 開槍擊斃「這頭肇事的牛」。被撞居民被送到附近醫院，輕傷受到治療。據悉，這群牛是來自附近的Charlie DiMaria & Sons屠宰場，因為工作人員疏忽導致牛群外逃。 洛縣警局表示，晚間7時30分接到報案，指30多頭牛在 Beverly Boulevard一帶亂跑。警察到場後清點，發現共有40頭乳牛。