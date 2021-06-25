我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

警消合力圍捕 逃離屠宰場牛群全數落網

記者謝雨珊／綜合報導
警方24日上午6時在南艾爾蒙地市（South El Monte）找到這頭逃走的牛。（NBCLA)
警方24日上午6時在南艾爾蒙地市（South El Monte）找到這頭逃走的牛。（NBCLA)

洛杉磯縣畢柯立維拉市（Pico Rivera）的Beverly Boulevard靠近Friendship Avenue一帶，22日晚間出現40頭牛四處奔跑的混亂場面。警消合力將群牛圍困在Friendship Avenue 8700街區的環形迴道內，但仍有一頭牛趁亂逃跑。警方24日清晨4時接獲民眾舉報，並於早上6時在南艾爾蒙地市（South El Monte）的羅斯密大道（Rosemead Blvd）及60號公路附近找到牠。

美國金曲製造機戴安華倫（Diane Warren）聞訊，主動表示有意協助放生這批牛群，幫忙它們找到一個安全的住所。畢柯立維拉市經理Steve Carmona也說，目前已向屠宰場的負責人溝通，表明將放生這批牛群，不過它們在遷移至安全住所前，必須先通過州立農業和食品部門審核，確定這群牛身上不帶任何疾病。

根據警方消息，其中一頭乳牛因為衝撞民宅，並對一家四口造成威脅，其中還有人被撞倒，警察開槍擊斃「這頭肇事的牛」。被撞居民被送到附近醫院，輕傷受到治療。據悉，這群牛是來自附近的Charlie DiMaria & Sons屠宰場，因為工作人員疏忽導致牛群外逃。 洛縣警局表示，晚間7時30分接到報案，指30多頭牛在 Beverly Boulevard一帶亂跑。警察到場後清點，發現共有40頭乳牛。

畢柯立維拉40頭牛四處竄逃。（ABC）
畢柯立維拉40頭牛四處竄逃。（ABC）

警察 Boulevard 美國

上一則

洛杉磯西北區台灣同鄉會 歡喜慶端午

下一則

打疫苗 抽5萬張六旗魔術山入場券

延伸閱讀

群牛逃離屠宰場 洛杉磯警消合力圍捕

群牛逃離屠宰場 洛杉磯警消合力圍捕
洛杉磯畢市40隻牛屠宰場逃脫 住宅區狂奔警圍捕

洛杉磯畢市40隻牛屠宰場逃脫 住宅區狂奔警圍捕
避詐貸罪裝失蹤 新州男嫌落網

避詐貸罪裝失蹤 新州男嫌落網
涉槍殺非裔歌手 華裔共犯落網

涉槍殺非裔歌手 華裔共犯落網
史泰登島槍殺命案 華裔男與兩同夥落網

史泰登島槍殺命案 華裔男與兩同夥落網
美澳聯手駭入APP 18國組織犯罪分子落網

美澳聯手駭入APP 18國組織犯罪分子落網

熱門新聞

洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
華裔醫師林永健作為首批接種疫苗的醫護人員，目前抗體雖還在陽性線以上，但已經大幅下降。（林永健提供）

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體減

2021-06-17 02:18
王氏三兄弟皆青年才俊：王力凱（左起）、王力宏和王力德。（王力德提供）

王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？

2021-06-23 02:00
亞裔大學生海灘遭遇襲擊，對方威脅要開槍。（NBC視頻截圖）

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

2021-06-22 20:32
搶劫案發生地點是蒙市丁胖子廣場，這裡是華人商圈的聚集地。（Google地圖截屏）

光天化日下 華女走在洛縣「小台北」商圈被搶

2021-06-23 18:32
好市多多樣商品即將漲價。（記者陳開／攝影）

世說新聞／注意 好市多這8類商品確定要漲價

2021-06-23 13:27

精彩推薦

超人氣

更多 >
佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處
全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯

佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯