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加州史上第2次 簽名突破門檻 罷免紐森成案

編譯組／綜合報導
紐森是加州史上第二位面對罷免選舉的州長。（Getty Images）
紐森是加州史上第二位面對罷免選舉的州長。（Getty Images）

加州州務卿辦公室23日表示，過去幾周，連署要求罷免州長紐森（Gavin Newsom）的170萬加州選民中，僅有43人撤回簽名，但剩餘的簽名數量仍超過罷免選舉要求的門檻，罷免案可依序進行。加州州務卿韋伯（Shirley N. Weber）23日對罷免請願簽名認證，代表這個加州史上第二次州長罷免選舉正式成立。

州務卿對罷免請願簽名認證

罷免運動支持者4月已提交足夠的認證簽名，但根據加州選舉法，選民有30天時間，可要求各縣官員將他們的簽名從請願書上刪除。前加州參議會議長派拉塔（Don Perata）曾希望說服更多選民撤回簽名，4月更成立委員會反對罷免紐森，但他的努力最終並未獲得成功。

加州州務卿韋伯（Shirley N. Weber）23日通知財政廳，請願活動簽名數量已足夠啟動罷免選舉。現在起，財政廳必須在30天內計算出罷免選舉可能需要的成本。財政廳被要求提出兩個數字，一是罷免選舉作為特別選舉需要的成本，二是罷免選舉作為下次定期選舉一部分需要的成本。

成本報告必須在8月5日前提交給州長、副州長、州務卿和聯合立法預算委員會（Joint Legislative Budget Committee）主席，屆時，立法委員會將有30天時間進行審查和提出意見。之後，州務卿會對簽名做出最後認證，再交給副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）安排選舉。

加州州務卿23日確定罷免州長請願簽名已超過門檻。（Getty Images）
加州州務卿23日確定罷免州長請願簽名已超過門檻。（Getty Images）

罷免投票 預計將花2.15億

財政廳先前已對罷免選舉提出了一份成本預算報告，估出的成本為2億1500萬元，已獲州議會同意。因此，參議會議長艾金斯（Toni G. Atkins）和眾議會議長蘭登（Anthony Rendon）認為，聯合立法預算委員會無需再花30天時間審查成本。如果免去成本審查的過程，罷免選舉可能提早舉行，民主黨稱這對紐森有利。

舊金山紀事報（Chronicle）表示，如果把這次罷免州長選舉與2016年總統大選相比，紐森面對的對手至少有兩人具有從政經驗，不像喜萊莉柯林頓（Hillary Clinton）遇上的是沒有從政經驗的川普（Donald Trump）。然而，這次罷免州長運動和2016年總統大選一樣，有許多選民可能都是憑一時衝動投票，因此結果難料。

不過，紀事報也指出，和喜萊莉一樣，紐森並未得到大多數選民支持，只不過其他對手得到的支持更少。透過觀察支持罷免選舉者的邊緣人格，紐森自己的競選團隊也承認了這點。

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