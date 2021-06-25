洛城新語／合法毒品注射所 花大錢辦小事

加州 SB57法案，允許在屋崙、舊金山市和洛杉磯縣設立安全毒品 注射所，以期減少因吸毒過量而導致的死亡個案。該法案初衷雖好，卻有浪費稅金之嫌；其所能產生的效果，恐難與投入成正比。

加州不愧為「保姆之州」，對弱勢群體之照顧，可謂深入方方面面。繼高價修建堪比「旅館」的遊民公寓後，目前正大力推動合法毒品注射所，為癮君子提供安全吸食毒品之地。注射所預計配置醫護社工、清潔設備等，不會簡陋。

SB57法案，已經獲得加州參議會通過，準備在眾議會表決。考慮到加州53個眾議會席位中，民主黨佔42個；且洛杉磯、舊金山等地的主流政界，大多支持該法案。例如洛杉磯市議會，6月22日已投票表決支持。SB57法案最終獲得眾議會通過，並獲州長紐森簽字實施的概率不小。

該法案的有效期至2027年1月，換句話說，如果通過，將是加州持續數年的長期支出。洛杉磯縣單個床位成本在20萬元以上的遊民公寓比比皆是，建設合法毒品注射所的花銷想必也不會低。

然而設立合法毒品注射所，是否真能達到預期效果，卻很難說。類似設施，美國的鄰居加拿大早有嘗試。溫哥華注射站運行18年，該市吸毒過量死亡人數增加約1000%，從172人上升至1723人。雖然不能憑藉該數據，說明死亡人數攀升與注射所有直接關聯；但也能從側面說明，注射所在降低過量吸食毒品致死的作用有限。

注射所選址，將來也會令政府頭疼。拒絕住家附近建設毒品注射所的居民，不會是少數。因為癮君子流竄，可能有治安隱患；還可能使房屋價值降低，影響當地其他商業的正常發展。民主社會，政府要想說服民主，需要投入大量資金進行宣傳，這也是一筆不可小覷的開銷。

設置合法毒品注射所，與娛樂大麻合法化 類似；有著良好的初衷，但效果堪憂。加州當年通過法案推行娛樂大麻合法化，核心目的之一，就是打擊非法大麻販售，減少相關犯罪，並與黑市爭奪利潤。不過事與願違，合法大麻經營成本之高昂、面對法規限制之嚴苛，使之無法對非法大麻生產造成足夠衝擊。巨額利潤面前，仍有大量商販鋌而走險，選擇非法大麻生意。

民主黨面對弱勢群體，一直充當「保姆」角色，給人留下花大錢辦小事、地主家的「傻兒子」印象。就算SB57法案不是變相鼓勵吸毒，但效果與投資相比，可能難以令納稅人滿意。