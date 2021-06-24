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1張圖看疫情：全美56.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增129例、6死 新北54例最多

加州人欠租金 政府幫你付

洛城新語  

新冠疫情導致很多商家、個人收入銳減，積欠房租。包括加州等州的政府當時發布保護令，不准房東驅逐房客，但命令6月底到期。加州州長紐森正考慮，動用52億元幫房客付租金，給租客「清白」無欠租的紀錄。

民主黨政府真是會想辦法慷納稅人之慨，反正花的錢不是我的，又可贏得人道、正義、扶助弱勢族群等聲譽；更重要的，其中也有選票。政府出錢幫民眾付租金，除了「人民公社」吃大鍋飯的共產國家，大概只有加州，很難相信如今還有這麼好的事。

政府幫助弱小、扶助弱勢族群自力更生，本不該反對。疫情是天災或人禍都須救濟，如果能幫到真正有需要的人，錢花在刀口上，相信多數人會贊成。但紐森這個主意也有爭議，有幾個原因。

一，他正面臨被罷免的危機。即使民調57%民眾不贊成共和黨人發起的罷免案，紐森這時用錢「買」民心，卻有瓜田李下之嫌。但老美多少人有這種認識，認為時機不宜，恐怕只能聽任紐森政治操作。

二，拿聯邦政府撥給加州的2600億元疫情補助款，本要紓困或幫助無家可歸者，如果挪用52億元幫有困難者付清積欠租金，法律和預算上問題可克服，讓欠租者可不被驅逐，不增加無家可歸者人數。問題在怎麼執行才公平，不讓這筆錢被不肖者吞食冒領。

三，疫情期間，很多房東為房客減租，也有很爭氣的房客想盡辦法付清租金了，這些人怎麼辦？如今州府補助如何防止房東、房客勾結，假裝未付租金，或誇大欠租金額，大家拚命向州府爭搶大餅的錢？

從疫情期間政府推出薪資保障計畫(PPP)，撥款補助中小企業發放薪資困難，加州竟出現監獄2.1萬名犯人集體冒領達4億元；PPP冒領者不計其數，聯邦和地方政府估計被冒領金額達數十億，大部分追不回來。加州再發放52億或更多租金，如何防止再次「大撒幣」，造成誠實者吃虧、不肖之徒發財，紐森和民主黨參眾議員們不能繼續裝傻。

無論東方或西方國家，「救急不救窮」應是共通的道理。亞洲國家政府和民眾的觀念，政府不能永遠當冤大頭，公庫任由民眾侵食，所以救濟、補助都是一時的。

但美國民主黨主政各州，如今卻「救窮救到底」，長期「供養」聲稱無力的弱勢群體。舉個例，聯邦增加每周300元失業救濟金，期限延長至今年6月，造成全美數百萬人不找工作、不上班，因為領救濟金比上班賺更多，這樣的政策太失公平。

政府代付租金也有副作用。今後只要經濟有個風吹草動，或再遇天災，大家都不付租金，等著政府救濟。民眾不想自力更生，凡事仰賴政府撥款，錢從哪裡來？最後還是中產薪資階層一毛錢稅都逃不掉，成為真正埋單的「苦主」。這樣的制度就是鼓勵懶惰和投機，公平正義何在？

租金 加州 紐森

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