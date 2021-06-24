捐款送口罩 2華人團體回饋社區
華人非營利C&D世界人文基金會（C & D Global Humanity Foundation）和第三世多傑羌佛文化藝術館，日前分別向柯汶那警察局和聖蓋谷家長之家（San Gabriel /Pomona Parents’Place）捐獻現金支票和防疫口罩，希望抛磚引玉，表達華人社區對警察和弱勢族群的關注和支持。
位於柯汶那的第三世多傑羌佛文化藝術館，上周末分別向柯汶那警察局和聖蓋博谷家長之家分別捐款1萬元，C&D世界人文基金會也分別向這兩個單位捐助1萬只KN 95口罩。
加州參議員紐曼、加州眾議員陳立德分別派代表參加捐助活動，並對華人的善心義舉表示感謝。紐曼和陳立德均表示，疫情發生以來，很多華人和華人社區民間組織出錢出力，為醫護人員、警消人員和資源缺乏人群，捐助大批資金和抗疫防疫物資，大家都能感受到來自華人社區的溫暖和正能量。
第三世多傑羌佛文化藝術館館長田博元表示，七年來傳播佛教和文藝的同時，並參與賑災、求職、扶助老病弱小等慈善活動。今年將舉辦藝術學生獎學金發放，幫助有藝術潛力和清寒家庭對藝術有興趣的孩子。
曾在疫情期間向洛縣捐助100萬只手套的C&D世界人文基金會，此次再次籌集數萬元購買捐助2萬只醫用口罩。該基金會由三名華裔學生在疫情期間創辦，當得知洛杉磯醫護人員在疫情期間急需大批手套時，他們設法籌款，並購買了手套支援一線醫護人員和警消部門；在歧視亞裔高峰期，基金會孩子們也勇敢站出來，聯絡國會議員，呼籲社會正視亞裔仇恨犯罪，遏制仇恨和犯罪。
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