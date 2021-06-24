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洛杉磯畢市40隻牛屠宰場逃脫 住宅區狂奔警圍捕

編譯組／綜合報導 
畢柯立維拉40餘隻牛四處竄逃。（ABC）
畢柯立維拉40餘隻牛四處竄逃。（ABC）

住宅區驚現大批牛群亂竄，洛杉磯居民以為回到西部牛仔時代。洛杉磯縣畢柯立維拉市（Pico Rivera）的Beverly Boulevard靠近Friendship Avenue一帶，22日晚間出現40餘隻牛四處奔跑的混亂場面，警方開槍打死一頭牛。

這群牛隻是來自附近的Charlie DiMaria & Sons屠宰場，因為工作人員疏忽導致牛隻外逃。 洛縣警局表示，晚間7時30分接到報案，指30多隻牛在 Beverly Boulevard一帶亂跑。警察到場後清點發現，共有40隻乳牛，並由警察與消防隊員合力將牛困在Friendship Avenue 8700街區的環形迴道內。 

警消雖然將牛群包圍在環形道內，並在晚間9時45分許引導牠們上車，但有三隻脫離群體，沿著Beverly Boulevard與Rosemead Boulevard奔逃，警消雖然追捕，但至23日上午，仍有一隻去向不明。當地居民戲稱，護送牛隻的場面，「好像是一群大人物遊車河」。 

其中一隻乳牛因為衝撞民宅，並對一家四口造成威脅，其中還有人撞倒，所以警察才會開槍格斃。居民之後被送到附近醫院，輕傷已受到治療。

Boulevard 警察 洛杉磯

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