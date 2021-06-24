洛城10號高速路大卡車逆向竄逃 警陸空開火1死

10號高速公路大型卡車逆向行駛， 警方危險追捕並最終開槍。（KTLA）

一輛大型的半掛式卡車（big rig）6月23日週三，在芳塔那（Fontana）10號公路上逆向行駛，警方直升機先從空中開槍，地面巡警稍後也開火，這場極其危險的追逐，最後以一名嫌犯死亡告終。

加州 公路巡警Ramon Duran說，午夜前他們接到一個報警電話，稱一輛大型半掛式卡車在高速公路上錯誤行駛，隨後，警方就開始在聖伯納汀諾（San Bernardino）的210高速公路上，追逐這輛大型卡車。

追捕過程持續約一個小時，卡車司機開到10號高速公路上，直接面對迎面而來的車流。 Duran說，一架直升機在空中指揮巡警，警員在Sierra大道附近截獲了這輛停在路障處的大卡車，司機正試圖掉頭。就在司機準備移動大卡車時，警方試圖阻止他。

就在那時，警察 開槍，之後嫌疑人被宣布死亡。目前尚不清楚是什麼原因促使執法部門開火，而這名身分不明的嫌疑人僅被描述為一名男子。

視頻顯示，公路巡警在案發現場卡車旁邊對嫌疑人進行心肺復甦術，這輛肇事的大型卡車擋風玻璃上可以看到四個彈孔，駕駛側的窗戶似乎已經破碎。

Duran稱這場追逐極其危險，「我們不是在追逐小型車輛，而是一輛大型卡車，發生的事情可能是災難性。」他說，「一旦動力開始，大型卡車就很難停下來，所以我們很幸運，車輛確實停下了，這次事件中沒有無辜的受害者受傷。」