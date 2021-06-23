我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增104例本土確診、24死 三級警戒維持到7/12

全美百萬房屋最多城 聖荷西、舊金山分居冠亞軍

雞米花配音成龍動畫新片 「許願神龍」收視亮眼

記者謝雨珊／洛杉磯報導
「雞米花」黃谷悅（Jimmy Wong)在片中為男主角丁思齊配音。（黃谷悅推特）
「雞米花」黃谷悅（Jimmy Wong)在片中為男主角丁思齊配音。（黃谷悅推特）

中美合作的動畫片《許願神龍》（Wish Dragon）6月11日起，在Netflix串流媒體平台上映。該片在線上不久，獲得不少人關注，首周末開播收視率節節上升，一度榮登Netflix熱播電影榜冠軍。擁有「雞米花」外號的華裔演員黃谷悅（Jimmy Wong），在片中為男主角丁思齊配音。首次為動畫片配音，也是首次擔綱男主角，「雞米花」生動的配音獲得好評不斷。

「雞米花」黃谷悅出生於西雅圖，父母親來自中國，他少時曾在北京學習且居住，對於中華文化不陌生。自Middlebury College表演系畢業後，「雞米花」搬至洛杉磯，並與哥哥Freddie Wong一起創立影視公司。與此同時，「雞米花」也一直不斷試鏡，直到演出迪士尼電影《花木蘭》才開始慢慢嶄露頭角。

近幾年華裔演員在主流娛樂產業，開始演出越來越多不同的角色。黃谷悅說，過往華裔在西方影集，經常只能扮演主角的好友、科學家、聰明角色、或英文不太好的角色等配角，近幾年越來越多華裔演員，可嘗試更多不同角色，這是一件好事。「雞米花」期許未來有更多華裔影視人士，開創出更多從未有過的角色給亞裔。他也期待未來能演出非傳統亞裔能演出的角色。

首次為動畫片配音又擔綱男主角，「雞米花」坦言「壓力很大」，但又「做得很開心」。他認為配音很難，因為無法用臉部表情及動作傳達感情，只能在聲音上增加變化。在配音的過程中，一句台詞就得說上20遍，嘗試用很多不同方式呈現，讓主角在片中更為生動。「配音很難，但我很喜歡」。

《許願神龍》這部片的故事背景設定在上海，講述穿越時空、來到現代世界的許願神龍，與都市少年丁思齊展開了一系列冒險故事。《許願神龍》劇情被稱是中國版的「阿拉丁」，故事受眾人矚目，成龍是該動畫片的製作人之一。

身為成龍粉絲的黃谷悅，雖無法與成龍見面合作，能夠參與成龍製作的一部片，也算得上是夢想成真。他提到，成龍在美國是數一數二有名的華人影星，以前經常看成龍的喜劇武打片，認為武打配上幽默很吸引人。《許願神龍》片中也有武打片段，神龍與主角丁思齊的互動也相當幽默，正是他本人喜愛的風格。

《許願神龍》是第一部在中國製作、全亞裔配音卡司的動畫電影。除了找來華裔黃谷悅配音外，華裔女星劉承羽（Natasha Liu Bordizzo）、華裔女星吳恬敏（Constance Wu）、及韓裔男星John Cho等演員配音。成龍也為中文版的神龍配音。

中美合作的動畫片《許願神龍》（Wish Dragon）於6月11日起在Netfl...
中美合作的動畫片《許願神龍》（Wish Dragon）於6月11日起在Netflix平台上映。(Netflix）

華裔 亞裔 中國

上一則

雞米花黃谷悅 寫歌拍視頻反歧視亞裔

下一則

非裔男子遭7員警打成殘 律師提告要求解職

延伸閱讀

好萊塢擁抱串流 史蒂芬史匹柏也跟Netflix簽約

好萊塢擁抱串流 史蒂芬史匹柏也跟Netflix簽約
財經簡訊

財經簡訊
結婚39年 成龍退出林鳳嬌2公司 為婚變分產？

結婚39年 成龍退出林鳳嬌2公司 為婚變分產？
微博電影之夜 張小斐奪最受歡迎演員

微博電影之夜 張小斐奪最受歡迎演員
「尚氣」導演 承認取經「臥虎藏龍」

「尚氣」導演 承認取經「臥虎藏龍」
漫威「尚氣」導演承認取經「臥虎藏龍」 受成龍啟發

漫威「尚氣」導演承認取經「臥虎藏龍」 受成龍啟發

熱門新聞

華裔醫師林永健作為首批接種疫苗的醫護人員，目前抗體雖還在陽性線以上，但已經大幅下降。（林永健提供）

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體減

2021-06-17 02:18
洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
加州就業發展局宣布，自7月11日起，不積極尋找新工作的失業者，不能再領失業救濟金。（美聯社檔案照）

失業者放棄求職 加州不再補貼 7月11日上路

2021-06-18 02:20
疫情期間RV房車之旅， 促成戴天汶一家從洛杉磯搬至芝加哥（戴天汶提供）

疫期RV遊 讓亞市華人賣掉百萬豪宅 出走芝加哥

2021-06-17 02:30
加州考慮延長原訂6月30日到期的租客驅逐保護令。圖為先前抗議驅逐房客的示威遊行。（美聯社）

加州欠繳租金 州長允全部埋單

2021-06-22 02:20
遊樂園人頭攢動。（記者王若然／攝影）

世說新聞／加州重啟首日 這裡人擠人 好多都不戴口罩

2021-06-16 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網
力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查
衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高

衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高
權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美

權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥