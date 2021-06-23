雞米花配音成龍動畫新片 「許願神龍」收視亮眼

「雞米花」黃谷悅（Jimmy Wong)在片中為男主角丁思齊配音。（黃谷悅推特）

中美合作的動畫片《許願神龍》（Wish Dragon）6月11日起，在Netflix串流媒體平台上映。該片在線上不久，獲得不少人關注，首周末開播收視率節節上升，一度榮登Netflix熱播電影榜冠軍。擁有「雞米花」外號的華裔 演員黃谷悅（Jimmy Wong），在片中為男主角丁思齊配音。首次為動畫片配音，也是首次擔綱男主角，「雞米花」生動的配音獲得好評不斷。

「雞米花」黃谷悅出生於西雅圖，父母親來自中國 ，他少時曾在北京學習且居住，對於中華文化不陌生。自Middlebury College表演系畢業後，「雞米花」搬至洛杉磯，並與哥哥Freddie Wong一起創立影視公司。與此同時，「雞米花」也一直不斷試鏡，直到演出迪士尼電影《花木蘭》才開始慢慢嶄露頭角。

近幾年華裔演員在主流娛樂產業，開始演出越來越多不同的角色。黃谷悅說，過往華裔在西方影集，經常只能扮演主角的好友、科學家、聰明角色、或英文不太好的角色等配角，近幾年越來越多華裔演員，可嘗試更多不同角色，這是一件好事。「雞米花」期許未來有更多華裔影視人士，開創出更多從未有過的角色給亞裔 。他也期待未來能演出非傳統亞裔能演出的角色。

首次為動畫片配音又擔綱男主角，「雞米花」坦言「壓力很大」，但又「做得很開心」。他認為配音很難，因為無法用臉部表情及動作傳達感情，只能在聲音上增加變化。在配音的過程中，一句台詞就得說上20遍，嘗試用很多不同方式呈現，讓主角在片中更為生動。「配音很難，但我很喜歡」。

《許願神龍》這部片的故事背景設定在上海，講述穿越時空、來到現代世界的許願神龍，與都市少年丁思齊展開了一系列冒險故事。《許願神龍》劇情被稱是中國版的「阿拉丁」，故事受眾人矚目，成龍是該動畫片的製作人之一。

身為成龍粉絲的黃谷悅，雖無法與成龍見面合作，能夠參與成龍製作的一部片，也算得上是夢想成真。他提到，成龍在美國是數一數二有名的華人影星，以前經常看成龍的喜劇武打片，認為武打配上幽默很吸引人。《許願神龍》片中也有武打片段，神龍與主角丁思齊的互動也相當幽默，正是他本人喜愛的風格。

《許願神龍》是第一部在中國製作、全亞裔配音卡司的動畫電影。除了找來華裔黃谷悅配音外，華裔女星劉承羽（Natasha Liu Bordizzo）、華裔女星吳恬敏（Constance Wu）、及韓裔男星John Cho等演員配音。成龍也為中文版的神龍配音。