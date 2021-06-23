洛市設毒品安全注射中心 共和黨反對

洛杉磯市議會22日投票表決通過，支持加州設立毒品安全注射中心的SB57法案。（本報檔案照）

根據洛杉磯縣政府釋出的數據，洛縣因吸食芬太尼（fentanyl) 死亡率，從2018年起迄今是節節升高。尤其吸食芬太尼過度致死的遊民，自去年1至6月，僅半年內增加33.2%。為了預防吸毒犯過度吸食毒品 致死，洛杉磯市市議會選擇通過支持設立毒品安全注射中心的加州 SB57法案。

毒品安全注射中心旨在提供具有醫護社工、戒毒指引、清潔設備的吸毒場所，目的是為減少吸毒過量而導致的死亡個案。不過該項法案受到不少共和黨 反對，反對者認為法案可能間接鼓勵吸毒，恐導致社會治安更加混亂。

芬太尼是最危險和最致命的物質之一，僅2毫克即可致死。2017年起，過度吸食毒品致死是洛縣居民前幾名死因之一，舊金山居民因吸食毒品過量致死的人數甚至比確診新冠肺炎的死亡率還高。

為了減少因過度吸食毒品死亡，代表舊金山的民主黨州參議員威善高（Scott Wiener）提出SB57法案，期盼藉由設立毒品安全注射中心，提供戒毒指引、醫療資源、住房資源等，以及提供一個安全的吸毒場所；毒品安全注射中心不會提供毒品給癮君子使用，上門者必須自己攜帶毒品。他的理由是設立毒品安全注射中心，將有效幫助毒品成癮者安全的吸毒。有醫療證據指出，參與該中心將有效減少過度吸食藥品過量致死的可能，並增加參與戒毒的可能。

然而，不少共和黨人士反對該項法案。共和黨州參議員日前共同發出聲明表示，民主黨參議員們提出該項法案，無法根本地解決吸毒者的毒癮，甚至還變成計畫提供他們「毒窟」吸毒。這項法案若通過，將允許加州各大縣市設立「毒窟」，這就好比提供一個難以戒酒的酒鬼酒店禮卡一樣，難以理喻。再者，用納稅人的錢設立毒窟給吸毒者，也將影響中心設立點附近的治安，迫使社區大眾安危遭受威脅。

前加州共和黨參議員夏樂柏夫人何美湄，痛批提出該法案者真的是非常「奇葩」，她表示對近幾年民主黨議員提出的「奇葩」法案已是無言以對。她反對加州SB57法案，認為該法案簡直是在公開幫助吸毒合法，並繼續讓吸毒情況惡化，對於社會一點幫助都沒有。

與其設立安全注射中心，不如引導他們去戒毒所，協助他們戒掉吸毒壞習慣，教授他們自立生存能力，幫助社會向上而不是讓他們沈淪。