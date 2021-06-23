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非裔男子遭7員警打成殘 律師提告要求解職

 編譯組／綜合報導 
貝里遭洛縣警員毆打，律師賈拉米拉提供旁觀者手機錄影現場畫面。（ABC）
貝里遭洛縣警員毆打，律師賈拉米拉提供旁觀者手機錄影現場畫面。（ABC）

七名洛杉磯縣警局警員又被控毆打一名非洲裔男子成殘，現在被告進法院，並要求洛縣檢察長賈斯康(George Gascon)深入調查。

貝里（Christopher Bailey）2020年5月某日凌晨2時自公司返家途中，在洛杉磯縣英格伍（Inglewood）附近，疑似不當變換車道遭洛杉磯縣警局（LASD）警員攔下。雖然當時貝里是否拒捕仍不明確，但其委任律師指出，貝里頭部遭到35至44次重擊，左眼球整個移位，一年之後仍然無法正常視物，因此對洛縣警局與七名員警要求民事賠償。 

委任律師賈拉米拉（Toni Jaramilla）指出，貝里除了頭部遭擊外，全身共有64至86傷痕，「警察跟黑幫暴力私刑沒有兩樣」。賈拉米拉說，貝里的左眼球被打到易位，一年過後仍然無法正常視物，多枚牙齒也被打落，面頰骨也骨折。

根據現場目擊者所提供的手機錄影畫面，當貝里被送上救護車時，旁人還說：「天啊，他根本已經不成人形」。 

律師表示，貝里任職的公司負責幫美國郵政（USPS）­分檢郵件，事發當時他正要下班回家，卻在英格伍一帶被警察攔下。貝里陳述他全程配合警察要求，但員警卻指責他不配合執法，因此開始對他施暴，貝里當時一直喊著­：「我要活命啊」。但警察沒有停手，還把他的褲子脫下，事後驗傷發現，貝里靠近腹股溝的下腹遭到電擊。 

賈拉米拉說，貝里一度被控三項拒捕的重罪，但最後都被撤銷，但警察的不當執法，已經對當事人造成半永久傷害，因此事隔一年終於決定提告索賠。LASD表示，因為案件仍在進行，且他們的律師建議不要公開發表意見，因此他們對此案不予回應。賈拉米拉要求，涉案七名員警應遭開除，並接受刑事調查。

警察 洛杉磯 美國郵政

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