洛城新語／無法承受之重的第二代移民

最近一則新聞引起華人 廣泛關注，南加六歲男童因路怒事件被無辜槍殺，其中女嫌是華裔二代移民李瑋（Wynne Lee，譯音)，來自台灣移民家庭 。

5月21日，23歲的華女李瑋與男友埃里茲(Marcus Anthony Eriz)，也是本案的主犯，在南加高速公路上，僅因交通糾紛就對他人開槍，造成男童不幸身亡。雖說李瑋沒有直接參與開槍，但她逃脫不了從犯的罪名，更多細節顯示，她開車協助男友完成犯罪行為。李瑋給他人帶來無法挽回的悲劇，同時也讓自己走上一條不歸路。

我們尚無法探究這名年輕的華裔女孩，究竟怎麼會走上這條不歸路。通過這個案例，有個嚴峻的命題擺在華人父母面前：第一代移民辛苦打拚，在異國他鄉建立家園，期待兒女出人頭地，真正成為這個國家的主人；但事實呢，第二代、第三代移民雖不像父輩一樣再有語言上的困境，英文儼然是母語，但他們是否能承受父母的過高期望，一路走來，孩子的心路歷程又是如何？

據報導，李瑋曾患嚴重的憂鬱症，並多次有自殺傾向，她在日記中說，自己抗拒文化對於她的期待。李瑋長大的聖蓋博谷地區有許多亞裔移民家庭，對子女教育 抱有極高要求，李瑋覺得應該用功讀書，讓華裔父母驕傲，但她始終達不到父母的希望，她甚至提及在學校屢遭霸凌，因此出現憂鬱症和自殺念頭。

當然李瑋是比較極端的個案，任何原因都不能成為她逃脫如今罪行的理由。但反思大部分華人孩子，從小就背負著父母沉重的夢想，過大的心理壓力，會不會讓孩子走上另一個極端？同時，對於父母的移民選擇，孩子們究竟會感謝還是排斥，特別在面對仇恨亞裔的大環境下，他們若在校園遭受歧視，感覺自己是二等公民時，會不會怨恨父母為他們作出的人生選擇？

我們一直過多聚焦華裔孩子的光環，考上名校，成為醫生、律師、企業高管等各界精英，卻很少關注普通的二代移民，他們在沒有實現父母心願時，會承受巨大的煎熬？還是坦然面對自己的平凡？

如今中國日益殘酷的教育競爭，很多大城市50%的中考錄取率，家長擔心孩子被排擠在高等教育之外，再無改變命運的可能，因此十多歲的孩子拚命請家教補課，每晚做作業到12點已是常態。那麼移民到美國的孩子呢，是否應該慶幸？事實上，很多二代移民也沒有享受到這個國家的快樂教育，華人家長依舊把中國的教育方式帶到這裡，從小就請各種家教讓孩子寒窗苦讀。

無論在哪裡，華人對教育的重視向來有口碑，但投入太多就會渴望回報，一旦沒有實現就會失望。而教育的最終目的，絕不只是好成績、好學校、好工作，良好的教育環境能夠給孩子提供一個平台，培養正確的人生觀、世界觀，從而讓他們站得高看得遠，從容選擇自己的人生。

社會之大，不是每個人都能成為菁英，移民父母多些平常心看待孩子，成龍成鳳也好，若只是普通人也應欣然接受。不必想著辛苦付出都是為了孩子，若這樣就會給他們帶來沉重壓力。每個人的一生都有自己選擇要走的路，第一代移民努力給孩子提供一個良好的教育環境，是為人父母想做的，但最終孩子需要選擇自己的人生，不能強求。