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橙縣大公園居民 抵制退伍軍人公墓

爾灣市訊
爾灣副市長金太美鼓勵橙縣大公園居民主動與市議會溝通。（本報記者/攝影）
爾灣副市長金太美鼓勵橙縣大公園居民主動與市議會溝通。（本報記者/攝影）

爭議不斷的橙縣大公園退伍軍人墓地，22日將再度成為爾灣市議會討論議題，橙縣大公園附近居民的代表，18日在副市長金太美（Tammy Kim）主持的會議中，表達他們對退伍軍人公墓選址的不滿，指控爾灣市議會並未考量橙縣大公園居民的意願。

副市長金太美在18日主辦的聆聽會中表示，有不少橙縣大公園附近居民發電郵給她，他們反對將退伍軍人公墓設在居民密集的橙縣大公園，因此，她特別召開這場聆聽會，主要就是聽聽居民心聲，並鼓勵居民繼續與市議會溝通。

根據加州退伍軍人事務廳(Cal Vet)不久前完成的一份報告，橙縣退伍軍人公墓目前有兩個地點，其中之一是包括El Toro海軍陸戰隊航空塔台及三座停機棚的ARDA公墓用地，佔地約125英畝，預估需要1億1000萬元興建經費。另外一個地點是由開發商Five Point提出，用一塊高爾夫球場用地交換原定的ARDA退伍軍人公墓，佔地約100英畝，預估興建經費是7430萬元。

橙縣大公園附近居民舉著標語，抗議市議會受利益團體影響，忽視當地居民的意願。（本報...
橙縣大公園附近居民舉著標語，抗議市議會受利益團體影響，忽視當地居民的意願。（本報記者/攝影）

爾灣市議員中目前僅有Larry Agran公開支持原定的ARDA公墓用地，其他的市議員對公墓地點都沒有表態。金太美表示，許多定居在橙縣大公園的居民認為，這兩個地點相隔不遠，對橙縣大公園附近的居民而言，都不是理想的選擇。

而原先支持在橙縣大公園建退伍軍人公墓的老兵組織，最近反而提出另一塊靠近安納罕的橙縣屬地，他們認為，在爾灣興建退伍軍人公墓遭遇居民反對，不如轉而考慮其他的地點。

周二的市議會將重新對市民開放，市民可選擇親自出席，或是透過市府網站上提供的會議軟體遠距參與。

橙縣大公園居民反對將退伍軍人公墓設在住宅區附近。（本報記者/攝影）
橙縣大公園居民反對將退伍軍人公墓設在住宅區附近。（本報記者/攝影）

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