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南加17歲高中生 奪亞馬遜全球智能賽車第四名

記者邵敏／阿罕布拉市報導
南加高中生梁健煒榮獲亞馬遜智能賽車全球大賽第四名。（母親餘素文提供）
南加高中生梁健煒榮獲亞馬遜智能賽車全球大賽第四名。（母親餘素文提供）

家住阿罕布拉市的梁健煒（Nathan Paul Liang）是一名17歲的高中生，他在今年3月由亞馬遜舉辦的線上模擬無人駕駛智能賽車全球大賽中，榮獲第四名，成為獲此殊榮的最年輕選手。

梁健煒 技壓近千名專家

「Nathan是11年級的高中生，他和全球近千名博士、研究生和專業人士一起參加這個比賽，獲得這樣的成績非常不容易。」梁健煒的母親餘素文（Vida Yu）為兒子感到自豪，「在這些參賽者中，他是最年輕的賽手，也是唯一一名高中生。」

梁健煒，就讀於阿市馬凱博高中（Mark Keppel High School），他在受訪時說，「比賽中我嘗試很多次，最終完成模型，之後我又持續嘗試改進，最後我進入了全球前1%。」而這名少年天才，在幾個月前還沒有接受過專業培訓，也沒有真正寫過電腦程式。

培訓短短3個月就獲獎

今年1月，梁健煒才開始參加人工智能DeepRacer賽車的培訓課程。Leading AI總教練Jacky Chen在電腦公司擔任雲端設計師多年，他與當地教會合作，網上培訓一群來自全美各地的年輕學生，參加人工智能賽車，「人工智能是硬技術，領導力才是更重要的軟技能，我們盡可能培養孩子發揮主動的領導力，這方面Nathan同樣做得很好。」

參加培訓前，梁健煒還是名內向害羞的男生，短短三個月的培訓之後，他不僅在3月獲得全球第四名的殊榮，同時還在5月13日參加亞馬遜現場直播全球前16名的大賽。他是如何迅速脫穎而出，背後又有著怎樣的故事？

原來梁健煒的父親梁金戈(Paul Liang)曾是NASA的航空工程師，在NASA Ames Dryden工作期間，梁金戈發現他對修車更感興趣，就改行開了一家修車廠。在遺傳高科技基因的同時，梁健煒從小就在父親的修車廠長大，耳濡目染，年幼時他就對電子表現出濃厚興趣。

6歲改裝自動駕駛玩具車

餘素文回憶兒子兩三歲時就喜歡玩各種電子產品，曾引發電源插座冒火花，被父母嚴重訓斥。六歲時，朋友送了一部普通的玩具車，梁健煒在父親的修車廠找到一個開關和六節電池，他嘗試把車蓋拆開，並把電池裝在車蓋裡，之後又用電線把開關和電池連接起來。餘素文說，「兒子重新組裝了這部車，當他打開開關時，這輛普通的玩具車竟然發動了，成了自動駕駛的玩具車，當時我們都非常驚訝。」

梁健煒用3D打印機改裝了家中吸塵器的電池插座。（母親餘素文提供）
梁健煒用3D打印機改裝了家中吸塵器的電池插座。（母親餘素文提供）

梁健煒平時還喜歡做一些小東西如插座開關、手機充電器之類。有次他們家中的吸塵器電池座壞了，無法充電，就在母親餘素文決定扔掉吸塵器時，梁健煒用3D打印機改裝了吸塵器的電池插座，結果吸塵器不僅修好了，馬力還比之前更大。

「認識梁健煒的都說他是小天才，其實只有我們父母知道，他天才的背後除了興趣之外，是長時間的刻苦專研。」餘素文說，「兒子下課後，除了功課就一直待在電腦前學習思考，他感興趣，因此非常投入，不行就堅持，再不行就再努力嘗試，投入、堅持、努力，最後就成功了。」

人工智能 賽車 亞馬遜

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