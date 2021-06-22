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洛杉磯海關查獲假壯陽藥、名品 價值逾1270萬

洛杉磯訊
洛杉磯海關查仿冒知名品牌包括Christian Dior、Versace、Gucci、Givenchy、Louis Vuitton、Chanel、Nike Air和Swoosh等。（聯邦海關和邊境保護局提供）
洛杉磯海關查仿冒知名品牌包括Christian Dior、Versace、Gucci、Givenchy、Louis Vuitton、Chanel、Nike Air和Swoosh等。（聯邦海關和邊境保護局提供）

洛杉磯/長堤港海關21日查獲價值超過1270 萬元的假冒壯陽藥Cialis、名牌鞋類和服裝；當局表示，包括超過4萬7000多顆假冒Cialis和查獲品均來自中國，其真品總價值超過1270萬美元。

此次查繳行動是聯邦海關和邊境保護局 (CBP) 與消費品和大眾銷售管理局(CPMM) 、服裝鞋類／紡織品 (AFT) 以及藥物、健康和化學品 (PHC)等管理和監察部門專家聯手合作，查獲的假冒產品達5萬7607件，這些假冒產品是通過貨櫃從中國海運來洛杉磯。

查獲的物品包括上述假冒藥Ciali、1萬117件服裝和鞋類，仿冒的知名品牌包括Christian Dior、Versace、Gucci、Givenchy、Louis Vuitton、Chanel、Nike Air和Swoosh等，如果是真品，這些被扣押的商品估計市價達1270萬9782元。目前這批收繳的假冒進口商品，交由洛杉磯市警察局 (LAPD) 商業犯罪部門和假冒與非法藥物調查部 (IPCU) 進一步調查中。

洛杉磯/長堤港海關21日查獲價值超過1270萬元的假冒Cialis藥丸、名牌鞋類...
洛杉磯/長堤港海關21日查獲價值超過1270萬元的假冒Cialis藥丸、名牌鞋類和服裝，均來自中國。（聯邦海關和邊境保護局提供）

警方表示，假冒商品在非法網站上銷售，使走私者和販運者的非法利潤成倍增加。消費者則以爲他們獲得大幅折扣購買到原裝產品。

海關和警方提醒消費者直接從商標持有人或授權零售商處購買商品；在線購物時，請閱讀賣家評論並查看可用於聯繫賣家的有效美國電話號碼和地址；查看CBP的消費者電子商務防偽意識指南。請記住，如果產品價格看起來好得令人難以置信，那麼很可能是假冒商品。

2020財年，美國海關和邊境保護局在全美緝獲了2萬6503批含有假冒商品的貨物，如果是真品，這些假冒商品的價值接近13億美元。

有關購買假冒商品相關風險的更多信息，可上海關與邊境保護局官網StopFakes.gov下的 Fake Goods、 Real Dangers網頁，閲讀電子商務識別指南。

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