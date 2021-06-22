洛杉磯市里程碑 捷運-機場輕軌工程動工

LAX在不斷進化中，為旅客打造更為現代便利的環境。（LAX圖）

連接洛杉磯大都會捷運 站和洛杉磯國際機場 （L. A. Metro Crenshaw/LAX ）的輕軌站工程21日開工，將方便旅客搭乘輕軌到達LAX機場。洛杉磯市市長賈西提(Eric Garcetti)表示，將輕軌連接到機場，洛杉磯人一生都在等待的這一時刻終於來臨。

這項工程耗資 8.986 億元，預計將於 2024 年完工，其中將包括輕軌月台、一個 16 車位的巴士廣場、一個自行車中心、一個私家車下車區，及直接通往LAX自動旅客捷運系統的通道。全程長2.25哩，沿途有六個車站，該路線將人們送到機場航廈和一個汽車租賃區域。該列車系統預計於 2023 年為乘客準備就緒。 Crenshaw/LAX 線預計將於今年晚些時候完工。

賈西提表示，往返LAX的每個人都應該使用現代、可靠的公共交通工具，以便準時到達目的地。這是一個歷史性的轉折點，將成為洛杉磯就業和經濟增長的源泉；減少擁堵，並幫助機場實現作為通往洛杉磯的世界級門戶的潛力。

連接車站將命名為Aviation/96th車站，還將設有洛杉磯地鐵客戶服務中心、互動信息亭、公共衛生間和商業空間。該車站的建造符合能源和環境設計黃金評級的領導標準，將擁有 55萬多千瓦的太陽能電池板、自然景觀和電動巴士充電站。

市議員Mike Bonin表示，這不僅是一個車站，還是一個樞紐和聚集地。這裡會有便利設施、迎賓中心、洗手間。實現從公共交通到機場的轉移，將是一件了不起的事情。

該項目部分資金來自 2008年11月通過的Measure R， 和 2016年11月通過的Measure M提高的銷售稅。