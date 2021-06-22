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追違規 騎士就擒遭踹頭施暴 警停職調查

編譯組／綜合報導
聖伯納汀諾縣警員涉嫌在嫌犯投降後踢其頭部，被當地的監控攝影機拍下來。（網路照片）
聖伯納汀諾縣警員涉嫌在嫌犯投降後踢其頭部，被當地的監控攝影機拍下來。（網路照片）

聖伯納汀諾縣警局一名警員，涉嫌在追車嫌犯Willie C. Jones投降後，用腳踢其頭部，目前正接受刑事調查。縣警局官員指出，該名警員身分尚未公布，但目前已停職休假中，全案交由地區檢察長辦公室進行調查。

本案過程令人聯想起發生在1991年的羅德尼．金恩(Rodney King)事件，金恩當年被洛杉磯市警局(LAPD)高速追車後，遭警員毆打和踢頭部，被一名民眾以錄影機錄下畫面廣為傳布。後來因加州法院判決警員無罪，引發洛城大暴動，造成多人死傷和數以億計財產損失。

聖縣警局副局長Shannon Dicus 18日在臉書發布一段影片指出，「我想向社區保證，我們警員在回應報案事件時，都用專業的方式進行。」

這起被Discus描述為「令人震驚」的事件，發生在16日午夜後不久，位於勝利谷（Victorville）豐田經銷商停車場。

從監控影片中顯示，一名男子從卡車底下爬出來，之後蹲下，試圖躲在停放的車後。一名縣警局警員一面用手電筒照向他，一面跑向該男子。

該名男子立即舉起雙臂，躺在人行道。影片顯示，該名警員接近男子後，用腳踢中男子頭部。在他銬住男子前，第二次踢其頭部，其他幾名警員隨後加入，最後逮捕該男。

縣警局官員指出，事件發生於當天凌晨12時40分左右，警方在第七街和Lincoln街市圖攔下一名男子，因其摩托車違反多項交通規則。緊隨之後是一名為Willie C. Jones騎車進行高速追擊，面對警方並未停車。

新聞稿稱，33歲的Jones闖過多個紅綠燈，在15號高速公路南向車道逆向往北行駛，然後從La Paz Drive出口開出，在汽車經銷商處拋開摩托車。警員們追著Jones進入經銷商停車場，隨後監控攝影錄下上述情況。在Jones被戴上手銬被警員包圍後不久，一名警局官員趕到。

Jones在現場接受受傷治療，其涉嫌逃避重罪被捕，並被關押於高沙漠拘留中心（High Desert Detention Center）。根據監獄紀錄，其後來被保釋。

18日宣布退休的聖伯納汀諾縣警局局長John McMahon在書面聲明中說，這起事件引發人們關注，「我希望我的警員們在與公眾互動的同時保持專業。」

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