台灣疫苗團商機多 洛杉磯旅行社、租車行受惠

台灣赴美打疫苗的民眾為本地租車業者帶來商機。（Unsplash圖）

赴美接種疫苗 的台灣 民眾如雨後春筍般陸續湧入洛杉磯，他們或參加旅行團，或以探親訪友的形式，為南加本地相關產業帶來商機，不僅旅行社接下生意，本地華人租車 行業也受益。一名華人租車行業者開心表示，台灣民眾帶來20多天的長租，車行現金流穩了，希望更多台灣民眾來南加打疫苗，去年因疫情虧本太多，現在就想著把錢賺回來。

華人租車行業者Harrison伍表示，從6月初開始陸續接到台灣打來的長途電話或者郵件，還有要求加微信的台灣民眾，他們希望提前預定租車，多數是要提前半個月。這些人以青壯年族群為主，偏好的車型要麼是名牌豪車，如奔馳寶馬，或是最便宜的經濟型車如豐田Sienna。租車平台主要是透過網絡平台或直接打電話訂車。

他說，近大半個月明顯感覺來自台灣的客人增加，雖然有些人沒有明說來美國的目的，但是多數都是要租20多天，顯然就是要來美國打疫苗。還有客人直接問，如果在機場接種了第一針疫苗，是否能夠開車？客人主要是小家庭為單位，也有帶孩子的客人，從交談中能感覺到他們很恐慌，且多數對輝瑞疫苗盲目崇拜，連莫德納疫苗都不想打。

業者高先生最近也接到不少台灣客人的租車問詢，他是中國移民，和台灣客人剛開始交流的時候還有一點文化障礙。例如，一個客人說自己在台灣都是開雙B的，他不知道什麼意思，後來才知道是奔馳和寶馬的統稱。有趣的是這些客人可能在台灣開休旅車機會不多，所以多數偏好轎車。但是他這邊休旅車更多一些，一個女性客人點名要奔馳轎車，他沒有這款，直接幫她升級到寶馬X3，結果駕駛體驗回饋表示非常好。

高先生說，這些客人多數都來過美國，所以很少有人問路。多數客人租三周左右，也有人只租周末。長租價格優惠一些，所以和只租周末價格差不太多。最好租的車型是豐田Rav4，一個月大概1200元左右。台灣的客人大部分想在沿海周邊轉轉或者去舊金山，還有客人問去舊金山能否異地還車？

這些台灣來打疫苗的民眾為南加租車業帶來一個小高潮，Harrison伍表示，因為客人多數是長租，現金流比較穩定，是車行最歡迎的客人族群，還有客人詢問包車業務。他希望這樣的客人越多越好 ，價格也是隨行就市，畢竟去年一年虧太多，就想著把錢掙回來。

另外他提醒，加州和內華達不承認國際駕照，只要駕照上有英文字樣和照片，且在有效期內，即使是其他國家駕照也可在加州使用。