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1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

從台灣飛美國打疫苗 民眾嘆如「兩個世界」

記者邵敏／洛杉磯報導
父女從台灣飛美國打疫苗，感慨台、美是兩個世界。（unsplash.com）
父女從台灣飛美國打疫苗，感慨台、美是兩個世界。（unsplash.com）

近來台灣疫情嚴峻，從台灣飛美國疫苗的民眾日益增多，高雄市某慈善協會執行長蔡孟勳和他的女兒，日前也加入這個跨國打疫苗的隊伍。

「我覺得很心酸，一樣都是民主社會，為什麼台灣的同胞現在和美國就像兩個世界。」蔡孟勳在受訪時禁不住流淚，「台灣之前是全球新冠防疫的模範生，為什麼才一個多月，形勢就急轉直下？」

住在高雄市的蔡孟勳與女兒，6月14日晚抵達洛杉磯，住在亞凱迪亞市的妻子，提前幾周就已預約好疫苗，第二天，一家三口前往亞市的Vons超市注射第一針疫苗。

「愈早打就能保護自己，我覺得很幸運，能飛美國打疫苗，想起在台灣的親友、同事，他們疫苗難求，我就很感傷。」蔡孟勳說，很多台灣人都想在這個時候來美國打疫苗，但因為考慮簽證、進海關、長途飛行等各種難題，就無法前來。

蔡孟勳幾年前已拿到美國綠卡，女兒在亞市讀高中，妻子陪讀。因為工作、生意都在高雄，蔡孟勳就成為空中飛人，台灣洛杉磯兩地跑。今年4月，一直在家中上網課的女兒也回台灣，準備與同學聚會，不料台灣疫情開始惡化，女兒也不得不選擇同父親一起回美國打疫苗。

蔡孟勳父女從台灣飛來美國，一家三口一起去打新冠疫苗，十分開心。（蔡孟勳提供）
蔡孟勳父女從台灣飛來美國，一家三口一起去打新冠疫苗，十分開心。（蔡孟勳提供）

蔡孟勳在高雄負責一家知名的慈善協會，「有十個慈善團體組成的慈善協會，每月舉辦三場活動，為弱勢民眾發放物資。」但最近幾個月，因台灣疫情嚴峻，無法舉辦慈善活動，「工作沒法做了，再加上對自身安全的考慮，迫切希望打疫苗，因此就決定帶女兒回美國。」

蔡孟勳說，台灣目前疫苗非常緊缺，像他這樣的年齡和職業人群，恐怕最後才能排到打疫苗，「說實話，我們就是等著被感染的人群，最後一批到底等到什麼時候打疫苗，目前政府都沒有給我們答案。」

最近，蔡孟勳80多歲的母親就要輪到注射疫苗，但對於台灣正在施打的AZ疫苗，蔡孟勳表示擔憂，「台灣有些年紀大的人打了AZ疫苗之後，不幸過世，我暫時不願母親打這個疫苗，想等到有了輝瑞、莫德納疫苗之後再注射。我本想帶母親一起來美國，但她年紀大了，不願長途飛行。」

對比台灣、美國兩地目前的現狀，蔡孟勳不無感慨，「加州現在已全面解封，民眾雀躍，又可以回到正常生活；但現在的台灣，百業蕭條，曾經非常繁榮的飲食小吃都歇業，民生受到很大打擊。」雖然此次飛美國的機票價格，是蔡孟勳歷來最貴的經濟艙，往返2500美元，是平時機票價格的兩倍，但對於能夠盡快打到疫苗，蔡孟勳覺得非常值得。

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