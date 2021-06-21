我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

對抗水危機 華裔專家王竹青提3解方

記者丁曙／蒙特利公園市報導
奔騰的科羅拉多河水提供流域七州人民的生活和生產用水。（記者丁曙／攝影）
奔騰的科羅拉多河水提供流域七州人民的生活和生產用水。（記者丁曙／攝影）

加州面對乾旱的嚴峻挑戰，如果旱情持續發展，未來將如何走出困境？南加州大都會水務局高級工程師王竹青認為，加大水務建設投資力度，重視水資源短缺危機，自覺節約生活用水，未來使用回收水和淡化海水將是應對水荒的途徑。

南加州是一個半乾旱地區，人口密度大，工農業發達，近2000萬人的生活和生產用水主要靠外地輸入，包括科羅拉多河（Colorado River）東水西調工程，和北加州灣區三角洲(Bay-Delta)北水南調工程，其餘依靠抽取地下水和水庫水漕收集的雨水和地表水等。

涓涓細流，滴滴珍惜。（記者丁曙／攝影）
涓涓細流，滴滴珍惜。（記者丁曙／攝影）

因此，政府對防旱和抗旱有所準備，1990年代在南加州地區修建一批水庫和水槽，儲存備用水，特別是在2000年時耗資2億元建成的鑽石谷水庫，其儲備的水量可供南加州使用六個月，進一步保障南加供水安全。

王竹青指出，水務局有責任確保南加州居民始終擁有安全可靠的水源，儲備充裕的水資源應對乾旱，盡管今年旱情嚴重，目前還沒有限水。但從長遠來看，南加州仍然要投資興建水庫和水渠，希望選民投票支持興建水利的債券公投案，未雨綢繆。有了這些投資，水務局才可能繼續改進供水系統運營，確保最大限度地利用可用水量。

節約用水教育從孩童做起。（大都會水務局網站）
節約用水教育從孩童做起。（大都會水務局網站）

王竹青指出，節約用水應成為南加州人民生活方式的一部分。過去30年，南加州生活用水消費量降低 40%。水務局通過改變用水行為來實現節約用水目標，包括更換節水型號的洗衣機、抽水馬桶和淋浴噴頭等，在庭院種植加州本地的耐旱性植物，代替耗水量大的植物和草皮，必要時限制草地澆水和沖洗車輛。大都會水務局提供回扣以幫助居民做出改變，有資格獲得折扣並且降低水費。

王竹青認為，利用再生水很有潛力，雖然再生水不能當作飲用水，但可以澆灌花草、沖洗路面、沖刷馬桶等。目前，有些新建的小城鎮鋪設兩套水管系統，一套是飲用水，另一套是再生水，各有各的用處。但目前大部分的生活廢水都未能利用，直接初排放掉。

最後，海水或鹽水淡化，是未來開發水資源的戰略目標。2002年，西灣水利局在海邊建造了當地第一個海水淡化工程，每天可處理3萬多加侖海水，作為工業用水，替代日益短缺的淡水。未來，海水或鹹水淡化，以及回收水的利用，比例會進一步提升。

加州 南加 投資

上一則

12座主要水庫水位急降 加州今年水關難過

下一則

最近才現蹤…Delta變種病毒 洛縣驚見64例

延伸閱讀

加州乾旱嚴峻 節水當務之急

加州乾旱嚴峻 節水當務之急

美西乾旱衝擊水力發電 今夏恐有停電危機

美西乾旱衝擊水力發電 今夏恐有停電危機
華人寫作協會「文苑」出刊 世報「大家來寫書」展作品

華人寫作協會「文苑」出刊 世報「大家來寫書」展作品

加州九成地區進入極端乾旱狀態

加州九成地區進入極端乾旱狀態
無疫苗可對抗 聯合國：下個全球大流行恐是乾旱

無疫苗可對抗 聯合國：下個全球大流行恐是乾旱
南加州大都會水務局 協助民眾節省用水

南加州大都會水務局 協助民眾節省用水

熱門新聞

6月15日加州全面重開前夕，舊金山已遊人如織。（周先生提供）

加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦

2021-06-14 02:20
華裔醫師林永健作為首批接種疫苗的醫護人員，目前抗體雖還在陽性線以上，但已經大幅下降。（林永健提供）

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體減

2021-06-17 02:18
洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
疫情以來，包機成為富豪出行最安全的工具之一。（讀者提供）

台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行

2021-06-13 02:20
程美玲與小兒子同在洛杉磯加大就學。（程美玲提供）

前華航空姐育兒有成後返校更上層樓 本月畢業於UCLA

2021-06-13 21:42
現年58歲的前華航空姐程美玲，今年在洛杉磯加大畢業。（程美玲提供）

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大

2021-06-14 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係
中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台
紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵
沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元

沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元