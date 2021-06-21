對抗水危機 華裔專家王竹青提3解方

奔騰的科羅拉多河水提供流域七州人民的生活和生產用水。（記者丁曙／攝影）

加州 面對乾旱的嚴峻挑戰，如果旱情持續發展，未來將如何走出困境？南加 州大都會水務局高級工程師王竹青認為，加大水務建設投資 力度，重視水資源短缺危機，自覺節約生活用水，未來使用回收水和淡化海水將是應對水荒的途徑。

南加州是一個半乾旱地區，人口密度大，工農業發達，近2000萬人的生活和生產用水主要靠外地輸入，包括科羅拉多河（Colorado River）東水西調工程，和北加州灣區三角洲(Bay-Delta)北水南調工程，其餘依靠抽取地下水和水庫水漕收集的雨水和地表水等。

涓涓細流，滴滴珍惜。（記者丁曙／攝影）

因此，政府對防旱和抗旱有所準備，1990年代在南加州地區修建一批水庫和水槽，儲存備用水，特別是在2000年時耗資2億元建成的鑽石谷水庫，其儲備的水量可供南加州使用六個月，進一步保障南加供水安全。

王竹青指出，水務局有責任確保南加州居民始終擁有安全可靠的水源，儲備充裕的水資源應對乾旱，盡管今年旱情嚴重，目前還沒有限水。但從長遠來看，南加州仍然要投資興建水庫和水渠，希望選民投票支持興建水利的債券公投案，未雨綢繆。有了這些投資，水務局才可能繼續改進供水系統運營，確保最大限度地利用可用水量。

節約用水教育從孩童做起。（大都會水務局網站）

王竹青指出，節約用水應成為南加州人民生活方式的一部分。過去30年，南加州生活用水消費量降低 40%。水務局通過改變用水行為來實現節約用水目標，包括更換節水型號的洗衣機、抽水馬桶和淋浴噴頭等，在庭院種植加州本地的耐旱性植物，代替耗水量大的植物和草皮，必要時限制草地澆水和沖洗車輛。大都會水務局提供回扣以幫助居民做出改變，有資格獲得折扣並且降低水費。

王竹青認為，利用再生水很有潛力，雖然再生水不能當作飲用水，但可以澆灌花草、沖洗路面、沖刷馬桶等。目前，有些新建的小城鎮鋪設兩套水管系統，一套是飲用水，另一套是再生水，各有各的用處。但目前大部分的生活廢水都未能利用，直接初排放掉。

最後，海水或鹽水淡化，是未來開發水資源的戰略目標。2002年，西灣水利局在海邊建造了當地第一個海水淡化工程，每天可處理3萬多加侖海水，作為工業用水，替代日益短缺的淡水。未來，海水或鹹水淡化，以及回收水的利用，比例會進一步提升。