12座主要水庫水位急降 加州今年水關難過

長期乾旱很少降雨使加州部分水庫涸乾見底。（GettyImages）

加州 常年乾旱，今年水情危機特別嚴重，節約用水是當務之急。

慶祝加州經濟全面重啟，人民開始揮別疫情回歸正常生活，洛杉磯世界日報舉辦「新好男人私房菜廚藝秀」，南加 州大都會 水務局（Metropolitan Water District）高級工程師王竹青，透過這項活動呼籲華人民眾，充分認識當前加州乾旱形勢嚴峻，支持政府長期投資水務建設，未雨綢繆才能避免限水危機。

視頻來源：世界日報數位中心

王竹青指出，今年加州特別是南加州十分乾旱。到底有多乾旱用數字來說話，他提供五張加州水庫儲水量圖表和加州降雨量數據圖顯示，加州12個大型水庫的水位，皆低於歷史平均水準7%到30%，平均落差大約20%；其中的New Melones湖儲水量54%，而歷史平均為84%，落差30%。

加州當前主要水庫存水量數據。（王竹青提供）

其它四張圖為加州降水量（precipitations）數據圖，其中聖荷昆（San Joaquin）地區五個水站收集的數據顯示，從1966-2015年當地平均年降水累計40.2吋，其中最潮濕的1982-1983年為77.4吋。然而，2019-20年只有24.6吋，2021年6月最新數據只有18.3吋。

王竹青舉例，如果大都會水局向加州水務局申請100個單位用水量，在正常年景都可獲得批准。但今年州水務局只能批准五個單位。可見儲水量嚴重不足，旱情嚴峻。

大都會水務局服務南加州六個縣，從范杜拉（Venture）到聖地牙哥（San Diego），區域內有1900萬人口，其中55%到60%用水量由大都會水局提供。

大都會水務局高級工程師王竹青介紹當前乾旱形勢嚴峻。（記者丁曙／攝影）

當前節約用水尤其重要，在水務局網站「bewaterwise.com」向民眾宣傳節水方法，以及提供很多回扣優惠項目。他希望華人民眾點閱，了解如何有效省水並且積極執行。

王竹青指出，大都會水務局在過去數十年未雨綢繆，在協作單位支持下，儲備一定供水量。雖然加州部分地區已進入用水緊急狀態，州長也簽署了限水令。但南加目前還沒有到達限水程度。雖然南加州今年的儲水量可以不限水，但如果乾旱持續下去，吃坐山空，庫存水也會有乾涸的可能，所以一定要節約用水。

王竹青強調，南加州是一個結構性的缺水地區，隨著人口成長，供水壓力會更大。如果社會大眾都能重視水資源，自覺節約用水，潛力將會很大。在當下，節約用水應當成為民眾共識和自然的生活方式。