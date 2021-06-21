我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

北水南調+東水西調 南加之水滴滴皆珍貴

記者丁曙／蒙特利公園市報導
北加州灣區三角洲抽水站輸水送往南加州。（記者丁曙／攝影）
北加州灣區三角洲抽水站輸水送往南加州。（記者丁曙／攝影）

加州水資源十分緊缺，南加州人口逾全州一半以上，但水資源分布與人口比例反比，每年大部分降水量都集中在北加州。南加州大都會水務局高級工程師王竹青指出，南加州大部分生活用水都是透過幾百哩里長的輸水渠道送到南加州，這就是水利史上著名的「北水南調」和「東水西調」工程。因此，華人民眾務必要支持加州長期的水務工程建設計畫，投入資金未雨綢繆。

南加州地區的生活和農工用水，超過2/3由北加州灣區三角洲河口、東邊的科羅拉多河水提供。這些水經由南加州大都會水務局統一調配，出售給洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、范杜拉縣以及聖地牙哥縣，其中約40%調配給聖地牙哥，因為該地區缺乏淡水資源。

從1950年代起，加州政府統籌考慮解決北澇南旱的水資源分配，從水資源豐富的舊金山灣上游的三角洲地區引水至南加州，史稱「北水南調工程」。1960年代經過全民公投通過開工，至1973年竣工。輸水渠道全長600多公里，建有28座大壩和水庫，22座抽水站和發電站，年調水量近50億立方米，供加州2000萬人使用，調水量的70％用於城市，30％用於灌溉360多萬畝農田，成為美國距離最長、揚程最高的調水工程。

沙加緬度／聖荷昆三角洲（Sacramento-San Joaquin River Delta）位於舊金山灣區東部，也是沙加緬度河和聖荷昆河匯合處，水域遼闊、地勢低窪，成為加州供水系統的一個關鍵環節。三角洲水道從北加州河引水，流入南部抽水站，成為城市和農田的主要水源，南加州供水量約30％來自三角洲。該工程調往南加州的水資源比例為：豐水年9%、平水年24%、枯水年36%。

所謂「東水西調」是指加州超過 15% 的地表水供應來自科羅拉多河（Colorado River），通過兩條巨大的輸水渠道：加州渠道（California Aqueduct）和全美運河（All-American Canal）輸送，前者向洛杉磯盆地和聖地牙哥供水，後者灌溉帝國谷（Imperial Valley）的大型農場。

然而，加州依賴科羅拉多河作為重要水源的情況，不容易長久持續下去。因為科羅拉多河流域過去數十年來也面臨乾旱，上流水量減少，而流域地區的經濟發展，用水量上升，除了提供加州用水外，還有亞利桑納（Arizona）、科羅拉多（Colorado）、內華達（Nevada）、新墨西哥（New Mexico）、猶他（Utah）和懷俄明（Wyoming）共七個州。所以，從長遠來說，加州用水仍應立足於自給，除了節約用水，還要開發海水淡化和用水回收水工程。

加州 南加 聖地牙哥

上一則

父親節久違上館子吃飯 中餐館被擠爆

下一則

12座主要水庫水位急降 加州今年水關難過

延伸閱讀

加州重啟 亞洲國際電影節首次實體活動 眾星雲集

加州重啟 亞洲國際電影節首次實體活動 眾星雲集
加州乾旱嚴峻 節水當務之急

加州乾旱嚴峻 節水當務之急

美西乾旱衝擊水力發電 今夏恐有停電危機

美西乾旱衝擊水力發電 今夏恐有停電危機
六月節比照聯邦帶薪假？ 加州短期內不可能

六月節比照聯邦帶薪假？ 加州短期內不可能
加州數位新冠疫苗紀錄卡上路 提供接種證明新選擇

加州數位新冠疫苗紀錄卡上路 提供接種證明新選擇
重啟新常態 往賭城15號公路塞…

重啟新常態 往賭城15號公路塞…

熱門新聞

6月15日加州全面重開前夕，舊金山已遊人如織。（周先生提供）

加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦

2021-06-14 02:20
華裔醫師林永健作為首批接種疫苗的醫護人員，目前抗體雖還在陽性線以上，但已經大幅下降。（林永健提供）

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體減

2021-06-17 02:18
洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
疫情以來，包機成為富豪出行最安全的工具之一。（讀者提供）

台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行

2021-06-13 02:20
程美玲與小兒子同在洛杉磯加大就學。（程美玲提供）

前華航空姐育兒有成後返校更上層樓 本月畢業於UCLA

2021-06-13 21:42
現年58歲的前華航空姐程美玲，今年在洛杉磯加大畢業。（程美玲提供）

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大

2021-06-14 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台
不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係
紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵
沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元

沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元