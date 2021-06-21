北水南調+東水西調 南加之水滴滴皆珍貴

北加州灣區三角洲抽水站輸水送往南加州。（記者丁曙／攝影）

南加州 水資源十分緊缺，南加 州人口逾全州一半以上，但水資源分布與人口比例反比，每年大部分降水量都集中在北加州。南加州大都會水務局高級工程師王竹青指出，南加州大部分生活用水都是透過幾百哩里長的輸水渠道送到南加州，這就是水利史上著名的「北水南調」和「東水西調」工程。因此，華人民眾務必要支持加州長期的水務工程建設計畫，投入資金未雨綢繆。

南加州地區的生活和農工用水，超過2/3由北加州灣區三角洲河口、東邊的科羅拉多河水提供。這些水經由南加州大都會水務局統一調配，出售給洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、范杜拉縣以及聖地牙哥 縣，其中約40%調配給聖地牙哥，因為該地區缺乏淡水資源。

從1950年代起，加州政府統籌考慮解決北澇南旱的水資源分配，從水資源豐富的舊金山灣上游的三角洲地區引水至南加州，史稱「北水南調工程」。1960年代經過全民公投通過開工，至1973年竣工。輸水渠道全長600多公里，建有28座大壩和水庫，22座抽水站和發電站，年調水量近50億立方米，供加州2000萬人使用，調水量的70％用於城市，30％用於灌溉360多萬畝農田，成為美國距離最長、揚程最高的調水工程。

沙加緬度／聖荷昆三角洲（Sacramento-San Joaquin River Delta）位於舊金山灣區東部，也是沙加緬度河和聖荷昆河匯合處，水域遼闊、地勢低窪，成為加州供水系統的一個關鍵環節。三角洲水道從北加州河引水，流入南部抽水站，成為城市和農田的主要水源，南加州供水量約30％來自三角洲。該工程調往南加州的水資源比例為：豐水年9%、平水年24%、枯水年36%。

所謂「東水西調」是指加州超過 15% 的地表水供應來自科羅拉多河（Colorado River），通過兩條巨大的輸水渠道：加州渠道（California Aqueduct）和全美運河（All-American Canal）輸送，前者向洛杉磯盆地和聖地牙哥供水，後者灌溉帝國谷（Imperial Valley）的大型農場。

然而，加州依賴科羅拉多河作為重要水源的情況，不容易長久持續下去。因為科羅拉多河流域過去數十年來也面臨乾旱，上流水量減少，而流域地區的經濟發展，用水量上升，除了提供加州用水外，還有亞利桑納（Arizona）、科羅拉多（Colorado）、內華達（Nevada）、新墨西哥（New Mexico）、猶他（Utah）和懷俄明（Wyoming）共七個州。所以，從長遠來說，加州用水仍應立足於自給，除了節約用水，還要開發海水淡化和用水回收水工程。