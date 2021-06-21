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裸男闖豪宅 殺死寵物鳥 自稱是屋主 還質問真屋主

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
裸體闖入者是34歲的Paul Kiyan，將被控多項重罪。（KTLA）
裸體闖入者是34歲的Paul Kiyan，將被控多項重罪。（KTLA）

一名裸體年青男子，日前闖入洛杉磯市高級社區Bel Air的一處豪宅，並在房內做了一連串奇怪舉止，殺死屋主的兩隻寵物鳥，豪宅主人還與這名裸體男撞個正著。

屋主Mat Sabz回憶說，當時是他的妻子Monica通過監控視頻發現有人闖進他們家，妻子趕緊打電話告訴他，那時他正在家中二樓的臥室裡，完全沒有留意到家中發生的事情。

裸男私闖南加豪宅，殺死寵物鳥，並在後院泳池中玩水。（KTLA5 視頻截圖）
裸男私闖南加豪宅，殺死寵物鳥，並在後院泳池中玩水。（KTLA5 視頻截圖）

根據監控視頻顯示，這名裸體男先是闖入後院，在泳池中玩了一會，之後進入房屋，在浴室中洗了個澡，並穿上屋主Sabz的短褲。

在接到妻子的電話之後，Sabz從房間出來，與這名意外的闖入者面對面撞個正著。當Sabz質問闖入者是何人，為何擅自進入房屋，這名裸體男竟然回答說這是他的房子，並反問Sabz為何在這裡，同時威脅Sabz說要打電話報警。

裸體闖入者質問屋主，並要求屋主離開。（KTLA）
裸體闖入者質問屋主，並要求屋主離開。（KTLA）

監控視頻清楚地回放了兩人之間的對話，兩人互相質問對方，為何出現在自己的家中，年輕的裸體闖入者質問屋主，並要求屋主立即離開房子。真正的屋主Sabz當即從主臥室的陽台跳到屋外並打電話報警。此時，闖入者依然沒有離開的意思，監控視頻顯示他在客廳來回走動，並在沙發上坐下休息，在桌子上寫字條。

警方接到報警後迅速到達現場，確認闖入住是34歲的Paul Kiyan，當場逮捕了闖入者。Paul Kiyan是無家可歸的遊民，目前被羈押，保釋金5萬元，將會在下週一上庭，並會被控多項重罪。

Sabz回憶說幸好當時只有他一個人面對闖入者，幾個孩子都不在家，他只需要考慮自己的安全。Sabz說闖入者不知何故還殺死了他們養的兩隻寵物鳥。

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