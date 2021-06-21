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安防專家教自保：預防襲擊 上街別看手機戴耳機 對周遭保持警惕

記者張宏／洛杉磯報導
美國華人全國委員會，華東師範大學南加校友分會19日聯合主辦一場安防講座。（Zoom截圖）
美國華人全國委員會，華東師範大學南加校友分會19日聯合主辦一場安防講座。（Zoom截圖）

專家和執法人員19日在一場反仇恨的安全防護講座中提醒民眾，走在街上盡量不要看手機和戴耳機，要對周遭環境保持高度警惕。洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）透過視頻，誓言保護亞裔社區不受到仇恨犯罪侵害，鼓勵大家在仇恨犯罪發生的時撥打專線211。

講座由美國華人全國委員會，華東師範大學南加校友分會聯合主辦，洛縣警局警察現場解惑，安防專家TK Xu分享面對無端襲擊等突發狀況時應如何面對要領。

華強說，不要因為自己的沒有合法居留身分而不敢報警，如果能與警方配合，受害人也許能申請VAWAU、 或T簽證，合法留在美國。

安防專家TK Xu 為民眾安防支招。（Zoom截圖）
安防專家TK Xu 為民眾安防支招。（Zoom截圖）

安防專家TK Xu 為民眾安防支招。他說，亞裔仇恨案件頻發，要學會預防被攻擊。首先要做到隱形低調，不被注意就不會被襲擊。其次是迷惑對手，避免主動洩露個人情報，比如一些女性車飾品會引起不法分子的注意，同時財物要看不見摸不著，減少成為目標的機率。最後是要製造困難，不過如手袋被搶，拖著不放，這不屬於製造困難，應對犯罪手段時，生命安全重於一切。

他說，走在街上盡量不要看手機和戴耳機，要對周遭環境保持高度警惕，和陌生人設定安全界限。遇到不法分子或奇怪的人，首先用通過語言溝通，判斷其意圖。其次是防衛站姿，根據情況，選擇理性屈從或是頑強反抗。通常如果遭遇無端襲擊 ，絕對不能屈從，因為不反抗，犯罪分子只會變本加厲。另外不屈從原則還包括要避免被犯罪分子帶到風險之地，可在去的路上想方設法逃跑，如造成交通事故、拖延時間等。遭遇槍擊也是能跑則跑 ，跑不了要躲藏，躲藏不了就正面迎擊。

洛縣警局的亞裔警察現場回答問題。（Zoom截圖）
洛縣警局的亞裔警察現場回答問題。（Zoom截圖）

洛縣警局亞裔警員Calvin Mah、Yuan Zhao和Connie Shen，現場為觀眾講解什麼是仇恨犯罪，如何進行正當防衛，民眾能攜帶什麼樣的武器，什麼是正當防衛，民事和刑事案件的區別等法律知識。如當正面遭遇歹徒，自身和家人生命安全受到威脅時，可使用武器正當防衛，至於使用什麼武器要根據當時狀況。如果對方後背對著自己逃走，則不能對其開槍，這不屬於正當防衛。民眾可攜帶三吋以下帶鞘的刀具、胡椒水等安防武器，尤其女性推薦使用胡椒水防身，但要事先考慮副作用，熟悉使用程序。

三名警察再三強調洛縣配備會說華語的警察。如民眾打911 報警時說明自己是華人，接線員會幫助連接華語翻譯。

警察 亞裔 洛縣

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