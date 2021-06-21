父親節久違上館子吃飯 中餐館被擠爆

吉榮烤鴨店烤鴨外賣訂單相當火熱。（記者謝雨珊／攝影）

6月20日是國際父親節，南加州 有不少人在百忙之中回歸家庭生活，與最摯愛的家人親友，度過歡快的父親節，增進感情。今年的父親節，恰巧在加州經濟全面重啟之後，許多中餐館在父親節周末被擠爆，不少家庭都各自帶著父爺輩，重新返回餐館堂食，享受在餐館吃飯聚餐的「正常」生活。

父親節中午，許多華人區中餐館外出現人龍，多數都是全家人聚餐慶祝父親節，餐館生意也比平日興旺許多。888海珍大酒樓經理Lucy表示，當天是疫情 後 ，餐館首次重新恢復過往熱鬧模樣，父親節周末幾乎天天滿桌，60多桌全滿，外賣生意也很火。

她說，疫情逐漸趨緩後，餐館平時的周末生意一直都不錯，但父親節周末人潮明顯比平時多，且多數都是現場排隊進場。

人氣同樣火爆的吉榮烤鴨店，烤鴨外賣訂單相當火熱，餐館堂食的客人也比平日多。該店服務員表示，父親節的外賣訂單雖不比母親節 訂單多，但訂單確實比平時多。父親節當天多數客人都是一家子前來，似乎都是為了慶祝父親節。

當人們享受在餐館吃飯聚餐的正常生活時，也有一些家庭，因為疫情關係，選擇在家中與家人平安喜樂的度過父親節。

加州台灣同鄉聯誼會前會長張琅超，過去每逢父親節或母親節，一家人會固定到餐廳聚餐。今年兩位兒子因工作之故不在身邊，加上疫情關係，張琅超因此在家中與妻子度過父親節。不過兒子們仍抽空傳簡訊祝賀他「父親節快樂」，並詢問他是否有想要的禮物。張琅超表示，年紀越來越大，如今也越來越回歸平凡的生活，不需要過多的慶祝方式，一家人平安喜樂度過就很滿足。

活躍於僑界的吳兆峯，也在家中與家人度過父親節，並在父親節當天，在家中冰箱「意外」地發現一盒蛋糕，心中油然生起一股暖意。今年的父親節對他來說，雖然沒有過往花俏的慶祝方式，主要是回歸家庭生活，平淡卻也充滿幸福。