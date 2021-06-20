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華人寫作協會「文苑」出刊 世報「大家來寫書」展作品

記者王若然／蒙特利公園市報導
北美南加州華人寫作協會自疫情發生後首度歡聚。(會員葉子提供)
北美南加州華人寫作協會自疫情發生後首度歡聚。(會員葉子提供)

北美南加州華人寫作協會19日在世界日報文化藝廊，舉辦「文苑」新書發表會及會員藝文作品展，並得到世界日報「大家來寫書」全力協助。

北美南加州華人寫作協會（North American Chinese Writers Association of Southern California）當天發表了2021年刊「文苑」，收集了眾多會員的文藝作品，製作精美，很受喜愛和珍藏。當天還有北美南加州華人寫作協會多位會員的繪畫、攝影、書法作品的展示，還有茶藝表演和免費的台灣茶品茗。

寫作協會會長王美說，協會上次舉辦活動恰巧是2020年3月居家避疫令前夕，時隔15個月再次舉辦實體活動，並且感謝世界日報提供「世界文化藝廊」場地。

參展書籍的作者包括 : 徐永泰、吳宗錦、傅中、蓬丹、游芳憫、宋久瑩、鍾一萍、林心雅、謝美英、楊綺真、陳有為。書法作品展示有：甘富忠、連榮吉、江涌。提供繪畫作品的有： 賴靜緣、宋久瑩、嚴筱意、張良羽、王美。提供攝影作品的有：韓國民、林心雅。「台灣四季茶序」由茶藝專家楊綺真展示，「古琴演奏」由張良羽擔任。

該寫作協會目前約有200位會員，較為活躍的有100多人。王美介紹說，近期有些年長會員逝去，很惋惜，當天的活動也悼念在過去一年逝去的六位會員。

世界日報2021年「大家來寫書」的部分作品和2020年的26部作品，也在當天展出。今年參與寫書的作者多於去年，疫情期間大家創作熱情高。目前有31名來自全美各地的作者參與今年的出書活動。「大家來寫書」的作者范鐵城也來到現場，他的作品為「大洋兩岸細訴一生」，77歲的他講述了自己上大學、來美國、參加工作的生活經歷。

洛杉磯世界日報社長于趾琴說，大家來寫書活動已舉辦11年了，期間為328位作者出版了超過280本書，寫書是用文字記錄生活和感情。

當天參展的作品包括：謝美英的「謝美英詩集小品」 、 鮮于濤的「紐約宅家日記」、 羅吉原的「北美生活小品文第二集」、徐耀中的「映峰齋文選」、Emma趙的「風中的花季」、羅達尊的「韋恩堡筆記」、李元平的「德州二三事」、姚鑫華的「海外黃埔人的獨白」、秦瑾的「抽刀斷水水更流」、范鐵城的「大洋兩岸細訴一生」、焦非的「過渡時期」、鄭韓生的「歲月」等。

2020年的「大家來寫書」新書發表會在線上舉行，今年因疫情好轉，恢復傳統的現場新書發表會，世界日報預計將在今年12月舉辦新書發表會。

北美南加州華人寫作協會結合世界日報「大家來寫書」鼓勵寫作。（記者王若然／攝影）
北美南加州華人寫作協會結合世界日報「大家來寫書」鼓勵寫作。（記者王若然／攝影）
「大洋兩岸細訴一生」作者范鐵城(右)。（記者王若然／攝影）
「大洋兩岸細訴一生」作者范鐵城(右)。（記者王若然／攝影）
洛杉磯世界日報社長于趾琴（左）與北美南加州華人寫作協會會長王美。（記者王若然／攝...
洛杉磯世界日報社長于趾琴（左）與北美南加州華人寫作協會會長王美。（記者王若然／攝影）

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