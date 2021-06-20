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小竊案警方僅備檔 阿罕布拉華裔商家好無奈

記者楊青／阿罕布拉報導

「我們每次被偷被盜都報警，但每次都沒有著落」。阿罕布拉被盜竊華裔商家表示，「現在甚至變成了警察接到報警，首先要問大概損失多少錢，感覺好像偷得少了不用報警」。

18日周五被盜損失將近3萬元的阿罕布拉華人商家劉宇澄表示，他不久前店中四台電話和汽車輸油管先後被盜，向警方報告，警方回問他損失多少錢，同時表示如果損失不大，警方人手吃緊就不去現場看了，45天後會根據受害商家的報告做出回覆。「我們這次是因爲損失很大才再次報警」，不過劉先生表示，到19日(周六)下午事發已一天半，並沒有看到警察來現場調查。

劉先生表示，山谷大道華人商家雲集，平常人來車往，看似安全，但治安似乎愈來愈差。除了自己多次被盜，他也聽説周邊商家多次被盜的情況。「但很多人感覺除非出人命，被盜報警根本沒用，小偷小摸乾脆不報案，自己認虧」。他說，店面最近多次被流浪漢進來「白拿」，這是過去從來沒有的事，現在卻愈來愈頻繁非常無奈。

作爲聖蓋博谷華人足浴業者聯合會負責人，劉澄宇特別提醒同行，現在經濟重啓，盜賊似乎摸清很多商家開始大量進貨，伺機下手偷盜，建議商家加强保安。他表示，這些盜竊團夥似乎非常專業，不僅操作老練，工具也非常齊全。同時值得注意的是，如果商家出現塗鴉，無論何種情況，都應警惕而且報警。他的公司有幾輛貨車不久前停放在自家商鋪停車場過夜時遭人塗鴉，報警後警方告訴他，塗鴉看似隨機，但很多時候都可能暗藏了記號，一些塗鴉只是一些幫派人士逗樂好玩，更多的情況則是踩點留下記號，為日後作案做準備，商家一旦發現應及時報警，同時及時清除塗鴉。

華人 警察 阿罕布拉

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