重啟新常態 往賭城15號公路塞…

隨著美國經濟重啟，15號高速公路連接加州與賭城的交通更加擁堵。（new3lv.com）

隨著美國重新開放，愈來愈多加州 人周末踏上去賭城 度假的道路，然而，連接加州與拉斯維加斯的15號高速公路負荷愈來愈大，有時每到周日，15號公路南向車輛時速僅十至15哩，大部分都是返回加州的車牌。

根據news3la.com報導，靠近加州邊界的內華達州 小鎮Primn每日交通量，已從1月約3萬6000汽車量增加至2月的3萬8800多輛，3月超過4萬5000多車次，4月約5萬1000多輛，在暑假高峰期之前，這個數字只會更多。

「這個交通太可怕了，特別是若天氣很熱，路上擁堵。」Khadaphi Proctor和他的狗Biscuit，周五被困在這條路上，他說「因為天氣原因，車子可能會在路上出問題。」

至於相關單位是否有擴大15號州際公路的計畫？內華達交通廳發言人Tony Illia說，「目前15號到Primn並無相關增加容量的計畫，我們認為那段州際公路路況良好。」

「問題在於當進入加州的路段時，車道被擠壓。」他說。

而加州交通官員也指出，目前並無任何拓寬連接內華達州的車道。

一種解決方式，可能是以高鐵緩解交通。該鐵路預計今年動土興工，連接拉斯維加斯與加州。

該計畫的Brightline West公共事務主任Greta Seidman說，「這項計畫每年預估將減少300萬輛車次上高速公路，減少40萬噸二氧化碳排放。期待通過高鐵將兩個地區連接起來。」

拉斯維加斯會展中心和遊客管理局Lori Nelson說，「我們不認為交通問題會影響加州人到訪，因加州人通常在日常生活中，習慣長時間通勤。」

Nelson說，「但我們擔心的是，若加州人不得不愈來愈早上路返家，確實會帶走遊客可以在拉斯維加斯度假的時間。」換句話說，這將減少加州遊客在賭城花錢的時間。