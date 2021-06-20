戴明案受罰 華人政治庇護移民路多舛

聯邦美國最高法院判例深深影響加州人政庇道路。（美聯社）

在美國 華人圈，不少人都通過政治庇護 拿到綠卡。然而就在本月初，美國聯邦最高法院針對一樁華人涉及的移民案件判罰，將對政治庇護綠卡申請帶來極大改變，在加州辦理政治庇護綠卡將直接失去優勢，且變得更困難。

最高法院6月1日以9比0裁決，要求第九上訴巡迴法院駁回華人戴明（Ming Dai，音譯）政庇上訴請求，最高法院認為戴明的證詞，前言不搭後語。他曾在申請政治庇護時寫到，妻子在2009年懷了二胎，中國政府派專員上門，強制妻子墮胎並安裝節育器。他在阻止過程中，遭當局毆打並拘禁十天，期間只能吃很少的食物和水。戴明還表示，女兒因上述事件，無法進入好學校學習；妻子也被降職，他們一家無法在中國繼續生活，只能向美國申請庇護。

但戴明隨後在上庭時，承認他持旅行簽證進入美國，在等待政治庇護審核期間，妻子已回中國工作，女兒也回到中國上學。這與他之前所寫，無法在中國繼續生活的原因相衝突，移民法官因此拒絕他的政治庇護申請。

被移民法官拒絕後，戴明上訴到第九巡迴法院。巡迴法院認定，除非事實證據與申請者的說法有明顯不符，否則法庭應該假設申請人的說法可信。戴明案事實證據與申請者說法，沒有明顯不符，政庇申請應該獲得通過。

然而司法部對第九巡迴法院的判決不滿，將該案上訴到最高法院，於是就有了上述最高院對戴明案的裁決。

為何戴明案對未來加州人辦理政治庇護產生深遠影響？曾在移民局 任職、資深移民律師的姜國棟解釋說，第九巡迴上訴法院屬於聯邦法院，全美共有13個巡迴法院，而第九巡迴法院覆蓋美國西岸多個州，包括加州。該法院此前被認為上訴政庇案較容易通過，甚至有不少外州人專門來加州辦理政庇。而此次高院對戴明案做出的判決，將使未來第九巡迴法院的所有政庇上訴案，變得與其他巡迴法庭審判一樣嚴格，加州人未來申請庇護的優勢不再。

為何上訴法庭的判例會對政庇案產生影響？姜國棟說，其實大多數的政治庇護案都會上訴到巡迴法院。政庇案在移民局被拒後，會交給移民法官審查，法官若給予否定裁決，再到移民上訴委員會（BIA）。上訴委員會的通過率僅有10%，條件極為苛刻，因為上訴委員會必須證明移民法官犯了明顯錯誤。再之後，就是上訴到聯邦的巡迴上訴法院。

姜國棟說，巡迴法院是最後的希望。因為該法院相比移民法庭要求較為寬鬆，很多政庇案都是在這一環節通過。負責加州地區的第九上訴巡迴法院較其他巡迴法院的作風，一般來說較寬鬆，但戴明案之後，加州便失去政庇上訴道路的優勢。

律師劉龍珠說，「這一個案件影響到許多華人申請政治庇護的道路。」以前是先假設上訴者說法是真的，再去找破綻。現在變成上訴方要證明自己是真的，很大程度加大了案子難度。

新聞辭典：庇護（Asylum）

根據美國移民法，庇護（Asylum）是對已在美國境內或剛進入美國邊境，符合國際法定義的「難民」（refugee）給予保護。根據國際法的定義，難民是不能或不願回祖籍國，因為過去受過迫害、或害怕受到迫害而不能在祖籍國得到保護。受迫害的原因可以是「種族、宗教信仰、社團成員，或因持不同政治觀點。」

美國每年有幾萬人申請庇護，或申請被迫害保護。申請庇護手續繁雜，需要經過多個政府部門的審核批准。獲得庇護的民眾可以取得美國永久居留權，也可以為其配偶和孩子申請綠卡。一般來說，申請庇護會耗時四年。截至2020年2月，平均每個庇護案耗時930天才等到結果。伊利諾州和維吉尼亞州庇護案等待時間最久，每個案子平均耗時1300天。

資料來源：美國移民議會（American Immigration Council）