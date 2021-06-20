華人辦假政庇 移民官一眼看穿

華人政庇移民亂象多。（本報檔案照）

在美華人通過政治庇護 拿到綠卡 不在少數。但也有編造假經歷、假文件，企圖混水摸魚。律師指出，移民官經驗老道，有沒有作假，他們一面試便知。

律師劉龍珠表示，辦理政庇有幾個常見理由，第一，被警察強暴，第二被城管殘害，例如城管強拆住房，第三，宗教迫害，第四，維吾爾族人。有些申請政庇的華人，甚至連作假的「責任心」都沒有，例如以宗教迫害為由辦理政庇，連基督教的「聖母」等神的名字都搞不清，必然不會被移民局 通過。幾個政庇理由中，維吾爾族人一項較容易通過，但辦理人是否真的是維族，從面貌特徵即可看出，無從作假。

律師姜國棟說，前一陣洛杉磯一家移民律師所手中有1000多個案子，但涉嫌作假政庇案被抓。他指出一旦某律師因政庇作假被抓，其代理過的類似案件，都有可能被重新審查，如有疑點，綠卡就有可能被取消。因此只要他認為是假經歷的案子一概不接，因為「真的假不了，假的真不了。」移民官、法官都很有經驗，問幾個小時，總會露出破綻。在一件政庇案中，法官曾說過，「我看你講得不錯，但像在背書。」

早在2012年，聯邦調查局（FBI）逮捕了紐約多個移民律師事務所和移民中介，FBI發現這些公司幾十個人套用同一份申訴書，除了名字不一樣，其他過程都一模一樣。

劉龍珠說，美國移民政策收緊，讓政治庇護越來越難辦，而作假行為增多也讓移民局審理案件更嚴苛，體現在補件越來越多，以前很多無需證明的東西，現在都要證明。

相關數據顯示，2019財年，全美移民法官審理6.5萬件案件，有71%的政庇案被拒，相比2018年4萬個案件中，有67%的政庇案被拒。全美有超100萬件庇護案積壓，庇護的通過率已連續幾年下降。而政治庇護上訴道路漫漫，有辦理長達十年才拿到綠卡。

不過拜登總統上台後，移民政策有所放寬。近日紐約時報報導，拜登政府將推出移民新制，內容包括，申請綠卡的資格放寬；家庭暴力的受害者，可通過政治庇護方式獲得綠卡；跨性別族群（LGBTQ），如果因祖籍國存在迫害或禁止同性婚姻出逃，可用難民身分，向美國尋求庇護。