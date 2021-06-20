我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台染疫亡增11例、確診增107例 陳時中：6成解隔離

94歲金山華裔婆婆遭刺傷 影像曝光 無人及時伸援手

華人辦假政庇 移民官一眼看穿

記者王若然╱洛杉磯報導
華人政庇移民亂象多。（本報檔案照）
華人政庇移民亂象多。（本報檔案照）

在美華人通過政治庇護拿到綠卡不在少數。但也有編造假經歷、假文件，企圖混水摸魚。律師指出，移民官經驗老道，有沒有作假，他們一面試便知。

律師劉龍珠表示，辦理政庇有幾個常見理由，第一，被警察強暴，第二被城管殘害，例如城管強拆住房，第三，宗教迫害，第四，維吾爾族人。有些申請政庇的華人，甚至連作假的「責任心」都沒有，例如以宗教迫害為由辦理政庇，連基督教的「聖母」等神的名字都搞不清，必然不會被移民局通過。幾個政庇理由中，維吾爾族人一項較容易通過，但辦理人是否真的是維族，從面貌特徵即可看出，無從作假。

律師姜國棟說，前一陣洛杉磯一家移民律師所手中有1000多個案子，但涉嫌作假政庇案被抓。他指出一旦某律師因政庇作假被抓，其代理過的類似案件，都有可能被重新審查，如有疑點，綠卡就有可能被取消。因此只要他認為是假經歷的案子一概不接，因為「真的假不了，假的真不了。」移民官、法官都很有經驗，問幾個小時，總會露出破綻。在一件政庇案中，法官曾說過，「我看你講得不錯，但像在背書。」

早在2012年，聯邦調查局（FBI）逮捕了紐約多個移民律師事務所和移民中介，FBI發現這些公司幾十個人套用同一份申訴書，除了名字不一樣，其他過程都一模一樣。

劉龍珠說，美國移民政策收緊，讓政治庇護越來越難辦，而作假行為增多也讓移民局審理案件更嚴苛，體現在補件越來越多，以前很多無需證明的東西，現在都要證明。

相關數據顯示，2019財年，全美移民法官審理6.5萬件案件，有71%的政庇案被拒，相比2018年4萬個案件中，有67%的政庇案被拒。全美有超100萬件庇護案積壓，庇護的通過率已連續幾年下降。而政治庇護上訴道路漫漫，有辦理長達十年才拿到綠卡。

不過拜登總統上台後，移民政策有所放寬。近日紐約時報報導，拜登政府將推出移民新制，內容包括，申請綠卡的資格放寬；家庭暴力的受害者，可通過政治庇護方式獲得綠卡；跨性別族群（LGBTQ），如果因祖籍國存在迫害或禁止同性婚姻出逃，可用難民身分，向美國尋求庇護。

移民局 庇護 綠卡

上一則

Delta變種病毒 洛縣呈上升趨勢

下一則

戴明案受罰 華人政治庇護移民路多舛

延伸閱讀

圖輯／全美慶祝六月節 民眾：拜登承認非裔重要性

圖輯／全美慶祝六月節 民眾：拜登承認非裔重要性
圖輯／拜登夫婦愛犬「冠軍」辭世 13年陪伴影形不離

圖輯／拜登夫婦愛犬「冠軍」辭世 13年陪伴影形不離
拜登政府也被批「用人唯親」專家：不能跟川普比爛吧

拜登政府也被批「用人唯親」專家：不能跟川普比爛吧
基建、疫苗、移民 拜登結束外訪 一連串迫切問題

基建、疫苗、移民 拜登結束外訪 一連串迫切問題
美打疫苗逾3億 國慶難達標…過去兩周增長不到1%

美打疫苗逾3億 國慶難達標…過去兩周增長不到1%
拜登支持墮胎 美天主教團決議「拒施聖餐」

拜登支持墮胎 美天主教團決議「拒施聖餐」

熱門新聞

6月15日加州全面重開前夕，舊金山已遊人如織。（周先生提供）

加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦

2021-06-14 02:20
疫情以來，包機成為富豪出行最安全的工具之一。（讀者提供）

台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行

2021-06-13 02:20
華裔醫師林永健作為首批接種疫苗的醫護人員，目前抗體雖還在陽性線以上，但已經大幅下降。（林永健提供）

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體減

2021-06-17 02:18
程美玲與小兒子同在洛杉磯加大就學。（程美玲提供）

前華航空姐育兒有成後返校更上層樓 本月畢業於UCLA

2021-06-13 21:42
現年58歲的前華航空姐程美玲，今年在洛杉磯加大畢業。（程美玲提供）

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大

2021-06-14 02:12
加州就業發展局宣布，自7月11日起，不積極尋找新工作的失業者，不能再領失業救濟金。（美聯社檔案照）

失業者放棄求職 加州不再補貼 7月11日上路

2021-06-18 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…
第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」
美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友
舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高
都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」

都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」