新好男人私廚SHOW 好吃好玩好開心

世界日報19日上午成功舉辦了首屆「新好男人私房菜廚藝SHOW 」。（記者王若然／攝影）

疫情好轉，加州 重新開放室內和戶外活動。為了慶祝父親節，世界日報 19日上午成功舉辦了首屆「新好男人私房菜廚藝SHOW 」。當天有多位政界、社區名人參加廚藝表演，帶來各具特色的菜品供評審和民眾品嘗。贊助商「老北京 烤鴨」帶來美味樣品給民眾試吃，現場熱鬧開心象徵回歸正常生活。

上午11時，「新好男人私房菜廚藝SHOW」在洛杉磯世界日報大樓前舉辦。現場嘉賓和參選選手有聖蓋博市議員暨加州49區眾議員參選人卜君毅、園藝達人花哥許希聖、美國中國工程師學會南加分會會長暨南加州大都會水務局高級工程師王竹青、蜂蜜達人李立元、影視藝人羅興華等社區名人。

世界日報社長于趾琴表示，從去年3月加州開始居家避疫令至今年6月15日，大家共同奮戰了15個月，在與病毒的對抗中取得階段性勝利。這場廚藝表演是世界日報自2020年1月11日年節展以來的第一個實體活動，對世界日報意義非凡，感謝民眾的支持。此外，在父親節來臨之際，她向爸爸們致以最高的敬意。

王竹青 (左)展示蔥爆牛肉。（記者王若然／攝影）

「花哥」許希聖特別帶來當天早上從自家後院摘下的有機龍鬚菜、冰花菜、小番茄和花椰菜做配菜，主菜是味蒸魚。精通園藝的他當天還帶來小樹苗送給現場民眾。王竹青帶來蔥爆牛肉，他分享了烹飪牛肉的技巧，稱牛肉要通過敲擊放松肉質，按紋理切肉才可以讓肉質嫩軟。身為南加州大都會水務局高級工程師，王竹青呼籲民眾節約用水。

卜君毅當天與母親聯手帶來家庭秘製牛肉西藍花。卜君毅的母親說，兒子最喜歡這道菜，因此他選擇做這道菜，希望家庭手藝可以傳承下去。蜂蜜達人李立元帶來法式沙拉，配有新鮮生蠔、幹貝和大蝦，再淋上秘製蜂蜜醬料，別有一番風味。影視藝人羅興華帶來紅燒蹄膀和豬蹄。他說，自己的父親最喜歡紅燒蹄膀，在父親節來臨時，他想把這道菜獻給父親。

當天廚藝競賽評委由女性擔任，包括世界日報社長于趾琴、影視紅星張俐敏、世界華人婦女企管總會副會長陳玲華、廣播主持人趙廣瑜、歌星淩菲、前台大校友會會長胡安瀅等。

當天參與活動的男嘉賓都以各具特色的菜品獲得不同獎項。許希聖獲得「全才老爹獎」、王竹青獲得「一夫當關獎」，羅興華獲得「型男主廚獎」，李立元獲得「風華再現獎」，卜君毅獲「萬夫莫敵獎」。贊助商「老北京烤鴨」獲得「國色天香獎」。

現場民眾均可獲得世界日報準備的精美禮品。「老北京烤鴨」帶來烤鴨和驢打滾、鴨湯供民眾現場品嘗。本次活動由老北京烤鴨店，美國味全食品，可可假期等商家贊助。當天的「新好男人私房菜廚藝SHOW」採用現場直播的方式在Youtube上播放。想要看回放的民眾可以點擊：