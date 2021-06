戶外音樂會 好鄰居表揚 鑽石吧暑期活動好熱鬧

鑽石吧 Summitridge Park會有夏季音樂會。(市政府臉書)

加州全面重啓,鑽石吧 的各種暑期活動準備也緊鑼密鼓,今年7月將重新恢復停辦一年的夏季戶外音樂會;首次舉辦的「我的好鄰居」表揚活動也即日啓動。

新冠疫情 同時鑄造了更團結和友好的社區。鑽石吧首次舉辦「我的好鄰居表彰獎(Good Neighbor Award)」活動,鼓勵市民推薦疫情期間發生在自己身邊的好人好事,共建和諧社區。

鑽石吧此次好鄰居表揚活動由市民推薦,凡是在過去一年中發生在社區的好人好事,都鼓勵推薦。所有的好人好事都將在鑽石吧的社群媒體 網頁上公佈,從6月開始持續到9月陸續刊登。

按市府要求,所有的被提名者以及相關事跡,都應是去年一年中發生在鑽石吧社區,或與鑽石吧市民有關,比如助人爲樂,幫助鄰居排憂解難,幫助行動不便鄰居采購或建設庭院,為孤寡人士提供餐飲或接送服務,幫助孩子輔導功課,或在疫情困難期間幫助商家共度難關等等,都將為社區喜聞樂見。推薦表可上網https://www.diamondbarca.gov/1029/Good-Neighbor-Award填寫,完成後電郵至[email protected],推薦活動到8月31日爲止,詳情可洽市府娛樂部專員Ramiro Valderrama,909-839-7070。

鑽石吧今年暑期也將恢復傳統的夏夜戶外音樂會,分別是7月7日的Bumptown(Disco, Old School, Latin);7月14日的Cold Duck(R&B Variety);7月21日的80s All Stars(80s Hits);7月28日的Upstream(Caribbean Music)和8月4日的Stone Soul(Motown Tribute Band),每周三晚6時半至8時,地點:Summitridge Park,1425 Summitridge Dr., (adjacent to Diamond Bar Center, 1600 Grand Avenue)。