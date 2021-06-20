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戶外音樂會 好鄰居表揚 鑽石吧暑期活動好熱鬧

記者楊青／鑽石吧報導
鑽石吧 Summitridge Park會有夏季音樂會。(市政府臉書)
鑽石吧 Summitridge Park會有夏季音樂會。(市政府臉書)

加州全面重啓，鑽石吧的各種暑期活動準備也緊鑼密鼓，今年7月將重新恢復停辦一年的夏季戶外音樂會；首次舉辦的「我的好鄰居」表揚活動也即日啓動。

新冠疫情同時鑄造了更團結和友好的社區。鑽石吧首次舉辦「我的好鄰居表彰獎（Good Neighbor Award）」活動，鼓勵市民推薦疫情期間發生在自己身邊的好人好事，共建和諧社區。

鑽石吧此次好鄰居表揚活動由市民推薦，凡是在過去一年中發生在社區的好人好事，都鼓勵推薦。所有的好人好事都將在鑽石吧的社群媒體網頁上公佈，從6月開始持續到9月陸續刊登。

按市府要求，所有的被提名者以及相關事跡，都應是去年一年中發生在鑽石吧社區，或與鑽石吧市民有關，比如助人爲樂，幫助鄰居排憂解難，幫助行動不便鄰居采購或建設庭院，為孤寡人士提供餐飲或接送服務，幫助孩子輔導功課，或在疫情困難期間幫助商家共度難關等等，都將為社區喜聞樂見。推薦表可上網https://www.diamondbarca.gov/1029/Good-Neighbor-Award填寫，完成後電郵至[email protected]，推薦活動到8月31日爲止，詳情可洽市府娛樂部專員Ramiro Valderrama，909-839-7070。

鑽石吧今年暑期也將恢復傳統的夏夜戶外音樂會，分別是7月7日的Bumptown（Disco, Old School, Latin）；7月14日的Cold Duck（R&B Variety）；7月21日的80s All Stars（80s Hits）；7月28日的Upstream（Caribbean Music）和8月4日的Stone Soul（Motown Tribute Band），每周三晚6時半至8時，地點：Summitridge Park，1425 Summitridge Dr., (adjacent to Diamond Bar Center, 1600 Grand Avenue)。

鑽石吧 疫情 社群媒體

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