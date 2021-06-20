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魚油可緩解憂鬱症？證據顯示：omega-3有助心理健康

編譯組／綜合報導
魚油中的omega-3脂肪酸可能有助心理健康。(圖取自臉書)
魚油中的omega-3脂肪酸可能有助心理健康。(圖取自臉書)

國家心理健康研究所報告，2017年有超過1700萬人罹患憂鬱症。根據「美國醫學會期刊」(JAMA Network Open)2020年9月發表研究，有憂鬱症狀的美國人數可能是疫情前三倍。目前仍未有緩解憂鬱症的萬能藥，但有許多有效方法，包括魚油等補充療法。

大量研究顯示，omega-3缺乏與多種精神疾病，包括憂鬱症、躁鬱症及失智症的罹病風險有關。「哈佛健康報告」指出，證據表明，omega-3可穿過腦細胞的細胞膜，並與已知在情緒調節扮演重要角色的分子相互作用。更具體地說，有理論提出，魚油中的omega-3抗發炎特性有助於穩定情緒。

「免疫醫學新領域」期刊2019年發表研究表示，憂鬱症包括了神經系統不同部位的發炎。哥倫比亞大學精神病學教授穆斯金(Philip R. Muskin)表示，omega-3可減少多種發炎，包括腫瘤壞死因子等，消炎過程可能有助調節情緒。

波士頓麻省總醫院憂鬱症臨床與研究計畫主任米朝倫(David Mischoulon)表示，魚油既是憂鬱症的附加療法，也是獨立療法，研究支持服用omega-3有效且安全。然而，目前尚無最佳製劑或劑量的明確說法。

不過，國家心理疾病聯盟醫療長達克沃斯(Ken Duckworth)認為，儘管有可信證據，研究尚未確定魚油在精神健康保健的具體作用。不濫用藥物、生活型態包括自我保健、健康飲食、運動與社交，皆有更多證據顯示有助情緒。他說，他不會從魚油開始，魚油無法完全治癒情緒障礙。

醫生是否推薦魚油或其他omega-3藥物來治療憂鬱症？目前並未有具體答案。必須衡量憂鬱症與其他健康狀況風險，穆斯金與米朝倫醫生都表示，根據病患飲食與整體健康需要，可能向某些患者推薦補充魚油，但不建議適用於所有人。廣泛建議吃魚作為健康飲食的一部分。美國農業部最新「美國人飲食指南」建議，美國成年人每周吃8盎司的魚。

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