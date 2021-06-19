亞太社區基金會 每年1萬捐非營利機構

APCF理事會成員合影。（記者王若然／攝影）

亞太社區基金（Asian Pacific Community Fund， APCF）17日舉辦第15屆「Giving for All Seasons」年度募款餐會，當天除了頒發給多位為社區做慈善貢獻的個人和單位獎項，還宣布成立婦女領袖慈善基金會，徵集更多亞裔 婦女領袖投資亞太裔社群 。

其中，企業慈善獎頒給南海岸廣場（South Coast Plaza），慈善領袖獎頒給Julia Gouw，社區英雄獎頒給韓裔 獎學金基金會（Korean American Scholarship Foundation）。另有前瞻領袖獎頒給歷任APCF理事會主席：Marissa Castro-Salvati，Catherine Endo Chuck， BillWatanabe， Robert Yap， Michael Chee和 Tony Yu。

獲得慈善領袖獎的Julia Gouw是印度尼西亞裔，她與華裔社區聯繫緊密，曾擔任華美銀行的主席和COO。她還是多個非營利組織的成員，為慈善事業有很大貢獻。她也是第一個為當天新成立的婦女領袖慈善基金會捐款的人。該基金會將每年捐助1萬元支援服務亞太裔社區的非營利組織。

APCF執行長黃群雁（Chun-Yen Chen）表示，「亞太社區基金會能夠與如此具有影響力的領袖和組織攜手合作，共同通過慈善文化創造蓬勃發展的亞太裔社區願景，深感榮幸。」她說，「過去30多年來，通過我們的努力，讓亞太裔慈善工作的聲音更為響亮，也建立了更強大、更健康的社區。」

APCF成立31年來，每年為多個亞太裔公益組織撥款，目前已經有62個公益組織是APCF的會員。自創立以來，APCF已募集並發放超過900萬元的資金給夥伴單位及其他社區組織，每年幫助超過275萬民眾。