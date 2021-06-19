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加州領先復甦 5月增10萬4500個職位

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯港貨物吞吐量5月份創西半球紀錄。（LA Port提供）
洛杉磯港貨物吞吐量5月份創西半球紀錄。（LA Port提供）

加州18日上午發表就業報告，5月又增加10萬4500個就職崗位，這是連續第四個月實現六位數的就業增長，使加州5月份失業率降至7.9%。

加州於4月創造10萬2000個就業職位、3月創造的13萬2400個就業職位和2月創造15萬6100個工作職位之後，州長紐森（Gavin Newsom）對此發表聲明指出，加州繼續引領全國經濟復甦，5月新增10萬4500個工作崗位，連續第四個月創造了六位數的就業機會。我們以健康為中心的方法挽救生命，成為美國發病率最低和疫苗接種最多的州之一。

LAX機場成為加州經濟復甦的引擎。（LAX提供）
LAX機場成為加州經濟復甦的引擎。（LAX提供）

他說，現在，加州在健康和經濟成果方面領先全國。我們已經恢復過去一年中失去一半以上的工作，但還有很長的路要走。因此，政府繼續對小企業減稅和贈款，以及為三分之二的加州家庭退稅進行歷史性投資，並且為受大流行打擊最嚴重的人們提供租金減免。

從2021年2月到5月，加州總共增加49萬5000個非農業工作職位，占全國就業增長的近四分之一，標誌著加州連續第四個月增加超過10萬個就業職位。在2020年3月和4月期間，因為COVID-19 大流行，加州失去了271萬4800個工作崗位，但現在已經恢復其中的140萬6800個，超過了一半。加州5月份失業率7.9%，還不到2020年4月份高峰期的一半。

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