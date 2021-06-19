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加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

口罩強制令解除 華人心防仍猶在

記者邵敏╱洛杉磯報導
全面開放的第一天，餐廳等位的華人食客依然戴著口罩。（記者邵敏╱攝影）
全面開放的第一天，餐廳等位的華人食客依然戴著口罩。（記者邵敏╱攝影）

6月15日，加州在這一天按下全面重啟鍵，其中最大的一個變化就是社交距離口罩的強制令解除，完全接種疫苗的人可以在大部分場合選擇不戴口罩，對此，餐廳的工作人員和食客們怎麼看？

中午12時，亞凱迪亞金都海鮮餐廳的門口站著四、五名等位的華人食客，大家依然戴著口罩，並儘量保持一定的社交距離，室內座位上正在點餐的華人食客也基本上戴著口罩。食客王小姐非常興奮地說，今天是全面開放的第一天，雖說口罩還是戴著，但心情完全不一樣，「禁令解除，終於解放了，去很多地方都可以光明正大，也沒有之前那麼大的心理壓力。」

「雖說大部分人都已經打了疫苗，政府也解除口罩令，但疫苗的保護不是百分之百。」正在餐廳等外賣的蔡女士說，「我外出時還是會戴口罩，保護自己的同時，也保護別人。」餐廳老闆Stephanie Lee提到，雖說全面開放了，餐廳不再要求進店的客人戴口罩，但還是要求工作人員戴，這樣可以給大家多一層保護。

郭先生是巴沙迪那市一家日本料理店的大廚，據他觀察，15日全面開放這一天，華人食客來餐廳基本都戴著口罩，但老外食客不戴口罩明顯比往日多，「華人比較謹慎，進店點餐時戴著口罩，去洗手間時也戴著，離店時也會重新戴上口罩，只有吃的時候才拿下口罩。」

郭先生說，口罩令雖然解除，但他和同事都還堅持戴著，「說實話，一直戴著口罩，我們也戴習慣了，摘不下來，戴著口罩總能多一些安全感。」對於摘下口罩的食客，郭先生表示也很理解，「人與人之間面對面交流，真的很希望能看到對方的臉，都已經憋了一年多了，現在既然禁令解除，大家都有選擇的權利。」

家住亞市的Emma，是兩個孩子的媽媽，自從室內就餐開放以來，她經常會帶孩子去餐館打牙祭，但如今全面開放，餐廳室內客容量不再受限制，她反而開始擔憂，「之前去餐廳還是挺安全的，因為座位之間有距離，室內就餐的人不算多，但現在社交距離不受限制，食客彼此之間挨得這麼近，感染風險就增大了。」

Emma表示，接下來她會慎重考慮要不要再帶孩子去餐廳吃飯，如果室內人很多，她就不會選擇進去用餐，會在室外就餐，或者訂外賣回家吃。

全面開放的第一天，餐廳等位的華人食客依然戴著口罩。（記者邵敏╱攝影）
全面開放的第一天，餐廳等位的華人食客依然戴著口罩。（記者邵敏╱攝影）

口罩 華人 社交距離

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