我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

客容量解禁 洛縣餐館戒慎迎客

記者邵敏╱洛杉磯報導
亞市金都海鮮餐廳，中午營業不到半小時，室內堂吃座位已坐滿七、八成。（記者邵敏╱攝影）
亞市金都海鮮餐廳，中午營業不到半小時，室內堂吃座位已坐滿七、八成。（記者邵敏╱攝影）

加州6月15日（週二）全面重啟，解除商家的室內客容量限制，直接受到影響的是餐館。本報記者當天探訪了幾家餐館，每家都有各自的應對方式，有些依舊保持原來的客容量，也有餐館提前幾天就開始準備迎接全面開放的到來。

亞凱迪亞市（Arcadia)的金都海鮮餐廳，當天中午11時開始營業，不到半小時，室內堂吃的座位已坐滿七、八成。老闆Stephanie Lee說，雖然客容量限制解除，但餐廳座位依然保持原有的社交距離，「我們暫時還沒有打算恢復疫情前的客容量，目前室內堂吃大概是65%的容量。」

生意火爆 員工應接不暇

Stephanie解釋說餐廳最近生意非常好，堂吃、外賣都很火爆，如果再擴大客容量的話，餐廳沒有人手可用，因為一直招聘不到人。同時，不打算恢復客容量的另一個考慮是，對食客和工作人員的保護，「現在這樣的容量很合適，疫情還不穩定，我們要維持餐廳口碑，保護所有人的安全。」

全面開放第一天，因天氣炎熱，巴沙迪那老城室外用餐的人很少。（記者邵敏／攝影）
全面開放第一天，因天氣炎熱，巴沙迪那老城室外用餐的人很少。（記者邵敏／攝影）

近中午12時，金都海鮮餐廳幾乎客滿，門口還有四、五位等座的客人，停車場不時有客人往餐廳方向來。 Stephanie說，用餐高峰期，平時等位時間大概在15至20分鐘，週末則需要半小時以上。

瑞秋是巴沙迪那（Pasadena）一家知名日本料理餐廳的服務生，為了迎接15日全面重啟，她所在的餐廳提前幾天就開始大掃除。「這幾天，我們每晚營業結束後就打掃店面，工作到晚上11點多，刷地、清理外賣用品、購置新桌椅，因為之前室內的桌椅都搬到室外了。」

加州解除室內客容量限制，洛縣餐館各有不同應對。（記者邵敏╱攝影）
加州解除室內客容量限制，洛縣餐館各有不同應對。（記者邵敏╱攝影）

壽司吧重開 老饕急訂位 

對於瑞秋工作的餐廳來說，全面開放帶來最大的變化，就是店內的壽司吧開放了，「之前一直沒開，客人很懷念坐在壽司吧的感覺，與師傅面對面交流，吃完一份再點一份。在壽司吧就餐的食客與大廚之間距離非常接近，食客之間也是近距離就座。」

全面開放第一天，因天氣炎熱，巴沙迪那老城室外用餐的人很少。（記者邵敏╱攝影）
全面開放第一天，因天氣炎熱，巴沙迪那老城室外用餐的人很少。（記者邵敏╱攝影）

很多老客人聽說當天壽司吧重新開放，提前幾天餐廳就收到很多預約，室內座位安排也完全恢復到疫情前，沒有任何距離限制。這家日料店要到下午5時開始營業，記者到訪時較早，瑞秋表示尚不清楚當晚的用餐情況，但瑞秋說：「今天全面開放，從目前的預約情況來看，我覺得晚上客人會全部坐滿。」

Justine是這家日料店的老顧客，一家人都非常喜歡吃壽司，自從室內開放用餐後，他每星期都會來光顧，得知15日餐廳全面開放，他提前一天打電話預約，預定了一張室內五人的桌子，準備帶全家一起慶祝新生活的開始。

不缺客人 就是缺服務員

全面重啟第一天，各家餐館因情況不同都有各自的具體安排，記者還走訪了巴沙迪那市另一家日料店。據大廚郭先生反映，他們的店並沒有打算增加室內位置，「因為我們缺的不是客人，缺的是員工，一直招不到人，忙的時候，客人都要在店外等半個多小時，才有座位就餐。」

而當天因為天氣熱，，巴沙迪那老城室外用餐的人很少。

亞市金都海鮮餐廳，中午營業不到半小時，室內堂吃座位已坐滿七八成。（記者邵敏╱攝影...
亞市金都海鮮餐廳，中午營業不到半小時，室內堂吃座位已坐滿七八成。（記者邵敏╱攝影）
全面重啟第一天，亞市金都海鮮餐廳生意火爆。（記者邵敏╱攝影）
全面重啟第一天，亞市金都海鮮餐廳生意火爆。（記者邵敏╱攝影）

疫情 亞凱迪亞 加州

上一則

口罩強制令解除 華人心防仍猶在

下一則

加州領先復甦 5月增10萬4500個職位

延伸閱讀

巴沙迪那 15日起有條件摘口罩

巴沙迪那 15日起有條件摘口罩
巴沙迪那下周起有條件摘口罩

巴沙迪那下周起有條件摘口罩
「六人行」睽違17年螢幕重聚 笑中帶淚無劇本閒聊

「六人行」睽違17年螢幕重聚 笑中帶淚無劇本閒聊
「六人行」瑞秋．葛林極簡時尚 Z世代美學經典

「六人行」瑞秋．葛林極簡時尚 Z世代美學經典
「六人行」瑞秋極簡時尚 連90後都學她20年前穿搭

「六人行」瑞秋極簡時尚 連90後都學她20年前穿搭
《老照片說故事》印度神像濕婆

《老照片說故事》印度神像濕婆

熱門新聞

6月15日加州全面重開前夕，舊金山已遊人如織。（周先生提供）

加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦

2021-06-14 02:20
南加華人社區保母工作的含金量相當高，尤其受疫情影響，現在一些照顧孩子的保母月薪已漲到6000元至7000元。（檔案圖）

疫情下 南加保母這職業 薪資比博士後還高

2021-06-11 22:41
疫情以來，包機成為富豪出行最安全的工具之一。（讀者提供）

台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行

2021-06-13 02:20
華裔醫師林永健作為首批接種疫苗的醫護人員，目前抗體雖還在陽性線以上，但已經大幅下降。（林永健提供）

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體減

2021-06-17 02:18
警方調查發現吳美意是個謎樣人物。（爾灣警局提供）

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

2021-06-10 22:04
程美玲與小兒子同在洛杉磯加大就學。（程美玲提供）

前華航空姐育兒有成後返校更上層樓 本月畢業於UCLA

2021-06-13 21:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利
如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧
秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元
測試愛情 情侶綁在一起123天 「斷開鎖鏈」後秒分手

測試愛情 情侶綁在一起123天 「斷開鎖鏈」後秒分手