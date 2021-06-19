客容量解禁 洛縣餐館戒慎迎客

亞市金都海鮮餐廳，中午營業不到半小時，室內堂吃座位已坐滿七、八成。（記者邵敏╱攝影）

加州 6月15日（週二）全面重啟，解除商家的室內客容量限制，直接受到影響的是餐館。本報記者當天探訪了幾家餐館，每家都有各自的應對方式，有些依舊保持原來的客容量，也有餐館提前幾天就開始準備迎接全面開放的到來。

亞凱迪亞 市（Arcadia)的金都海鮮餐廳，當天中午11時開始營業，不到半小時，室內堂吃的座位已坐滿七、八成。老闆Stephanie Lee說，雖然客容量限制解除，但餐廳座位依然保持原有的社交距離，「我們暫時還沒有打算恢復疫情 前的客容量，目前室內堂吃大概是65%的容量。」

生意火爆 員工應接不暇

Stephanie解釋說餐廳最近生意非常好，堂吃、外賣都很火爆，如果再擴大客容量的話，餐廳沒有人手可用，因為一直招聘不到人。同時，不打算恢復客容量的另一個考慮是，對食客和工作人員的保護，「現在這樣的容量很合適，疫情還不穩定，我們要維持餐廳口碑，保護所有人的安全。」

全面開放第一天，因天氣炎熱，巴沙迪那老城室外用餐的人很少。（記者邵敏／攝影）

近中午12時，金都海鮮餐廳幾乎客滿，門口還有四、五位等座的客人，停車場不時有客人往餐廳方向來。 Stephanie說，用餐高峰期，平時等位時間大概在15至20分鐘，週末則需要半小時以上。

瑞秋是巴沙迪那（Pasadena）一家知名日本料理餐廳的服務生，為了迎接15日全面重啟，她所在的餐廳提前幾天就開始大掃除。「這幾天，我們每晚營業結束後就打掃店面，工作到晚上11點多，刷地、清理外賣用品、購置新桌椅，因為之前室內的桌椅都搬到室外了。」

加州解除室內客容量限制，洛縣餐館各有不同應對。（記者邵敏╱攝影）

壽司吧重開 老饕急訂位

對於瑞秋工作的餐廳來說，全面開放帶來最大的變化，就是店內的壽司吧開放了，「之前一直沒開，客人很懷念坐在壽司吧的感覺，與師傅面對面交流，吃完一份再點一份。在壽司吧就餐的食客與大廚之間距離非常接近，食客之間也是近距離就座。」

全面開放第一天，因天氣炎熱，巴沙迪那老城室外用餐的人很少。（記者邵敏╱攝影）

很多老客人聽說當天壽司吧重新開放，提前幾天餐廳就收到很多預約，室內座位安排也完全恢復到疫情前，沒有任何距離限制。這家日料店要到下午5時開始營業，記者到訪時較早，瑞秋表示尚不清楚當晚的用餐情況，但瑞秋說：「今天全面開放，從目前的預約情況來看，我覺得晚上客人會全部坐滿。」

Justine是這家日料店的老顧客，一家人都非常喜歡吃壽司，自從室內開放用餐後，他每星期都會來光顧，得知15日餐廳全面開放，他提前一天打電話預約，預定了一張室內五人的桌子，準備帶全家一起慶祝新生活的開始。

不缺客人 就是缺服務員

全面重啟第一天，各家餐館因情況不同都有各自的具體安排，記者還走訪了巴沙迪那市另一家日料店。據大廚郭先生反映，他們的店並沒有打算增加室內位置，「因為我們缺的不是客人，缺的是員工，一直招不到人，忙的時候，客人都要在店外等半個多小時，才有座位就餐。」

而當天因為天氣熱，，巴沙迪那老城室外用餐的人很少。