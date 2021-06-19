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聖蓋博谷立交分隔工程 州府撥2千萬有助舒緩擁堵

洛杉磯訊
蒙地貝婁大道將建耗資1.883億元的地下行車道。(SGVCOG臉書)
蒙地貝婁大道將建耗資1.883億元的地下行車道。(SGVCOG臉書)

【洛杉磯訊】加州政府撥款2000萬元支持聖蓋博谷立交分隔工程，位於Montebello大道和Turnbull Canyon路的工程建成後，南加州貿易走廊中最糟糕的阻塞點可望改善。

聖蓋博谷政府聯盟 (SGVCOG)宣布，獲得加州政府2000萬元，將用於阿拉米達東區貨運走廊沿線的鐵道公路立交分隔工程，減少潛在的交通事故並緩解交通擁堵。

SGVCOG總工程師兼基本工程主任沈之駿（Eric Shen）表示，該筆撥款將幫助完成聖蓋博谷最後兩項ACE立交分隔工程。ACE立交分隔工程由19項立交分隔工程和路口交通安全改進工程組成，沈之駿亦負責這些工程的監管。他認爲，立交分隔工程讓社區更宜居，在建造期間創造了不少薪津優厚的工作崗位，同時也減少了導致氣候危機的二氧化碳氣體排放。

加州將在三年內撥款1500萬元，在蒙地貝婁市的蒙地貝婁大道（Montebello Boulevard）建造一條耗資1.883億元的地下行車道。工程計畫於2022年春季動工。另一耗資8370萬元的公路立交工程位於工業市和哈仙達岡Turnbull Canyon Road。工程計畫於2022年夏天動工，今年將獲得500萬元撥款。

蒙地貝婁大道路口曾經發生過五起撞車事故，其中三人死亡，一人受傷。該路口被列為洛杉磯縣聯合太平洋鐵道第二危險的路口。Turnbull Canyon Road的路口亦有14起撞車事故，被聯邦鐵道管理局記錄在案，三人死亡。在洛杉磯縣聯合太平洋鐵道的1006個最危險的交通路口中，Turnbull Canyon Road位列第30名。這兩處路口平均每天有30多列貨運列車往返於洛杉磯港和長堤港，以及12列南加州鐵道通勤列車往返洛杉磯市中心和 Riverside地區。

洛杉磯港 加州 聖蓋博

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